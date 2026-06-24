Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας – Πού και πώς δρούσε

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών μπαταριών λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Χαλκίδας, της Βοιωτίας και της Θήβας, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άντρες ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους και συνεχή εγκληματική δράση, εκμεταλλευόμενα και τις τεχνικές τους γνώσεις για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης αρχικά εντόπιζαν τους στόχους τους και συγκέντρωναν πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα ασφαλείας, στη συνέχεια μετέβαιναν με «επιχειρησιακά» οχήματα στις εγκαταστάσεις των σταθμών βάσης, τις παραβίαζαν και αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου από τον εσωτερικό εξοπλισμό. Ακολούθως αποσύνδεαν και μετέφεραν τις μπαταρίες με κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν και λοιπό εξοπλισμό, όπως καύσιμα από γεννήτριες, και στη συνέχεια τις διοχέτευαν στην αγορά μέσω δικτύου αποδοχής και μεταπώλησης. Για να δυσχεραίνουν το έργο των Αρχών, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις, όπως «τζάμια» ή «τζαμάκια», διαχωρίζοντας τις μπαταρίες σε «μικρές» των 100 Ah και «μεγάλες» των 150 Ah.

Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται ένας 39χρονος, ο οποίος είχε διπλό ρόλο, τόσο ως φυσικός αυτουργός όσο και ως διαχειριστής του δικτύου επαναδιάθεσης των μπαταριών στην αγορά. Κατά την αστυνομία, η παρουσία του σε κάθε κλοπή ήταν απαραίτητη, ενώ αναλάμβανε ακόμη και ρόλο «τσιλιαδόρου» και φέρεται να αναρτούσε σχετικές αγγελίες, παρέχοντας πληροφορίες και εγγυήσεις για την τοποθέτηση, τη χρήση και τη λειτουργία των μπαταριών. Δύο 32χρονοι, φέρονται ως τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης, ενώ καθοριστικό ρόλο αποδίδεται και σε 52χρονο αλλοδαπό, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών φέρεται να παρείχε πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις, το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας των σταθμών βάσης.

Κατά την ΕΛΑΣ, δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 58 και 55 ετών, αποτελούσαν τη «σταθερή πελατεία» του 39χρονου, λειτουργώντας ως κλεπταποδόχοι, καθώς φέρονται να γνώριζαν την παράνομη προέλευση των μπαταριών και είτε τις διέθεταν προς πώληση είτε τις αγόραζαν σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την κανονική. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν τα κέρδη τους για την απόκτηση και κατοχή περιουσιακών στοιχείων, όπως jet ski, με σκοπό τη νομιμοποίηση της προέλευσής τους, ενώ έκαναν και χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Συνολικά, σε επτά έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων και κατασκευαστών, 45.000 ευρώ, ακόμη 71.000 ευρώ σε τραπεζική θυρίδα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και τραπεζικών καρτών, συσκευή GPS, καραμπίνα με φυσίγγια, μαχαίρια, τσεκούρι, σιδερολοστός, δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και θαλάσσιο σκάφος αναψυχής (jet ski).

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 105 περιπτώσεις κλοπών μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Λάρισας και του Βόλου, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι συγκεκριμένες μπαταρίες αποτελούν κρίσιμο εξοπλισμό εφεδρικής ηλεκτροδότησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με την αφαίρεσή τους να μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.