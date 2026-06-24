Ρόδος: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο Φαληράκι και ανέβηκε στην οροφή ασθενοφόρου – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση συνέβη το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο και συγκεκριμένα στο Φαληράκι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Rodos live news 24h, ένας άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους της περιοχής.

Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο απρόβλεπτη τροπή όταν ο άνδρας ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ξάπλωσε στην οροφή του οχήματος.

Λίγο αργότερα, σηκώθηκε και πήδηξε στο οδόστρωμα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, με στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ να φτάνουν στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου για περαιτέρω αξιολόγηση και φροντίδα.

Δείτε βίντεο από το Rodoslivenews24h: