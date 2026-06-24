LIVE UPDATE
Συναγερμός στη Βοιωτία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Ορχομενό

Ρόδος: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο Φαληράκι και ανέβηκε στην οροφή ασθενοφόρου – Δείτε βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό αναστάτωσε τη Ρόδο, όπου ένας άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους του Φαληρακίου. Το περιστατικό κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας ανέβηκε στην οροφή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας και τη μεταφορά του σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΓΥΜΝΟΣ ΡΟΔΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν ένας άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους της περιοχής.
  • Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο απρόβλεπτη τροπή όταν ο άνδρας ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ξάπλωσε στην οροφή του οχήματος.
  • Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και, μετά την επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου για αξιολόγηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση συνέβη το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο και συγκεκριμένα στο Φαληράκι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Rodos live news 24h, ένας άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους της περιοχής.

Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο απρόβλεπτη τροπή όταν ο άνδρας ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ξάπλωσε στην οροφή του οχήματος.

Λίγο αργότερα, σηκώθηκε και πήδηξε στο οδόστρωμα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, με στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ να φτάνουν στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου για περαιτέρω αξιολόγηση και φροντίδα.

Δείτε βίντεο από το Rodoslivenews24h:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ