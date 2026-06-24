Σιδηροδρομική τραγωδία στο Μπέντφορντ: Πέρασε με κόκκινο ο μηχανοδηγός – Τα δραματικά 9 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση

Οι έρευνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ της Βρετανίας αποκαλύπτουν ότι το τρένο Luton Airport Express πέρασε κόκκινο σηματοδότη πριν συγκρουστεί με ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία. Ο 60χρονος μηχανοδηγός Σον Μπέρτον, ο οποίος έχασε τη ζωή του, προσπάθησε να φρενάρει στα τελευταία εννέα δευτερόλεπτα, ενώ 162 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με 53 να νοσηλεύονται. Η σύγκρουση συνέβη μετά την ακινητοποίηση του πρώτου τρένου λόγω βλάβης στο Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης (AWS) και η πλήρης έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Διεθνή Νέα

Μπέντφορντ σύγκρουση τρένων οδηγός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Μπέντφορντ: Το τρένο πέρασε από κόκκινο σηματοδότη, με τον μηχανοδηγό να προσπαθεί απεγνωσμένα να φρενάρει στα τελευταία εννέα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.
  • Ο μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ 162 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με 53 να νοσηλεύονται ακόμη και οκτώ να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το πρώτο τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης (AWS), ενώ οι ερευνητές εξετάζουν τι ένδειξη έλαβε ο μηχανοδηγός του δεύτερου συρμού από το δικό του σύστημα AWS.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ της Βρετανίας, καθώς το τρένο της γραμμής Luton Airport Express πέρασε από κόκκινο σηματοδότη ελάχιστες στιγμές πριν καρφωθεί στο πίσω μέρος άλλης ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

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Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση των ερευνητών, ο 60χρονος μηχανοδηγός Σον Μπέρτον, ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωή του, προσπάθησε απεγνωσμένα να φρενάρει στα τελευταία εννέα δευτερόλεπτα πριν από τη σφοδρή πρόσκρουση, μειώνοντας την ταχύτητα του συρμού, γεγονός που ωστόσο δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει το μοιραίο.


Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 162 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 102 χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Μέχρι στιγμής, 53 επιβάτες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους οκτώ από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η σύγκρουση και το μυστήριο με το σύστημα AWS

Σύμφωνα με το Τμήμα Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (RAIB), το πρώτο τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νοτινγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου, ακινητοποιήθηκε στις 5:15 (τοπική ώρα) το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Έλστοου, λόγω βλάβης στο δικό του Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης (AWS), η οποία ενεργοποίησε αυτόματα τα φρένα του.

Η ακινητοποίηση αυτή προκάλεσε την αυτόματη αλλαγή του πίσω σηματοδότη σε κόκκινο.

Το τρένο Luton Airport Express (συρμός του Gatwick Express που εκτελούσε το δρομολόγιο), το οποίο οδηγούσε ο Μπέρτον, προσέγγισε το σημείο έχοντας ήδη περάσει από δύο κίτρινους σηματοδότες, προτού προσπεράσει και το κόκκινο φανάρι.


Οι ερευνητές ανέφεραν ότι «δεν είναι ακόμη δυνατό να ειπωθεί τι ένδειξη έλαβε ο μηχανοδηγός» από το σύστημα AWS της δικής του αμαξοστοιχίας, το οποίο είναι σχεδιασμένο να ηχεί μια κόρνα και να απαιτεί από τον οδηγό να πατήσει ένα κουμπί επιβεβαίωσης όταν πλησιάζει σε οποιοδήποτε σήμα πλην του πράσινου.

Εάν ο μηχανοδηγός δεν αντιδράσει άμεσα στην κόρνα, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα έκτακτης ανάγκης.


Τα δεδομένα από το μαύρο κουτί αποκαλύπτουν ότι ο Μπέρτον ενεργοποίησε χειροκίνητα τα φρένα στα τελευταία 9 δευτερόλεπτα, μειώνοντας την ταχύτητα κατά περίπου ένα τρίτο, από τα 122 χλμ/ώρα στα 79 χλμ/ώρα τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου υψηλής ταχύτητας είναι τα 160 ή 200 χιλιόμετρα την ώρα, ανάλογα με την κατηγορία του τρένου.

Οι επόμενες φάσεις της έρευνας και η αποκατάσταση του δικτύου

Η RAIB ενημερώθηκε για το συμβάν στις 5:27 μ.μ. και ο πρώτος επιθεωρητής έφτασε στο σημείο περίπου μία ώρα αργότερα.

Οι αρχές εργάζονται σε συνεργασία με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών και το Γραφείο Σιδηροδρόμων και Οδών (ORR) για τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων.

Η πλήρης έρευνα πρόκειται να εξετάσει τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων, τους λόγους ακινητοποίησης του πρώτου τρένου, τη λειτουργικότητα του συστήματος AWS στο τρένο του Μπέρτον, την αντοχή των δύο τρένων στη σύγκρουση, καθώς και την απόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι εργασίες για την απομάκρυνση των συρμών (κάποια βαγόνια έχουν εκτροχιαστεί μερικώς και απαιτείται η χρήση γερανών για τη μεταφορά τους οδικώς) βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για διακοπή των δρομολογίων για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

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