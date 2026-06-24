Σιδηροδρομική τραγωδία στο Μπέντφορντ: Πέρασε με κόκκινο ο μηχανοδηγός – Τα δραματικά 9 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ της Βρετανίας, καθώς το τρένο της γραμμής Luton Airport Express πέρασε από κόκκινο σηματοδότη ελάχιστες στιγμές πριν καρφωθεί στο πίσω μέρος άλλης ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση των ερευνητών, ο 60χρονος μηχανοδηγός Σον Μπέρτον, ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωή του, προσπάθησε απεγνωσμένα να φρενάρει στα τελευταία εννέα δευτερόλεπτα πριν από τη σφοδρή πρόσκρουση, μειώνοντας την ταχύτητα του συρμού, γεγονός που ωστόσο δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει το μοιραίο.

We are deeply saddened by the loss of Shaun Burton, Mainline Driver, who tragically lost his life in the Bedford train incident on Friday 19 June. Συναγερμός στη Βρετανία: Τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ – Αναφορές για τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ Shaun was known for his quick-wit, kind, generous, and intelligent nature, and for always having a smile on his face. He was a… pic.twitter.com/VENu0iptjX — East Midlands Railway (EMR) (@EastMidRailway) June 23, 2026



Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 162 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 102 χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Μέχρι στιγμής, 53 επιβάτες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους οκτώ από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨 Bedford Train Crash 🚨 1 train driver killed + 89 injured (11 very serious, 22 serious, 56 minor) after two East Midlands Railway trains collided near Elstow, south of Bedford yesterday evening. RAIB investigation underway.#Bedford #UKRail https://t.co/WCu79OMsMG pic.twitter.com/I4xlVkiBgp — Public News X (@PublicNewsX) June 20, 2026

Η σύγκρουση και το μυστήριο με το σύστημα AWS

Σύμφωνα με το Τμήμα Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (RAIB), το πρώτο τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νοτινγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου, ακινητοποιήθηκε στις 5:15 (τοπική ώρα) το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Έλστοου, λόγω βλάβης στο δικό του Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης (AWS), η οποία ενεργοποίησε αυτόματα τα φρένα του.

Η ακινητοποίηση αυτή προκάλεσε την αυτόματη αλλαγή του πίσω σηματοδότη σε κόκκινο.

Το τρένο Luton Airport Express (συρμός του Gatwick Express που εκτελούσε το δρομολόγιο), το οποίο οδηγούσε ο Μπέρτον, προσέγγισε το σημείο έχοντας ήδη περάσει από δύο κίτρινους σηματοδότες, προτού προσπεράσει και το κόκκινο φανάρι.

🚨 BREAKING: The train driver who was killed in the Bedford train crash passed a red signal just before the collision pic.twitter.com/aPIQxOkW71 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 24, 2026



Οι ερευνητές ανέφεραν ότι «δεν είναι ακόμη δυνατό να ειπωθεί τι ένδειξη έλαβε ο μηχανοδηγός» από το σύστημα AWS της δικής του αμαξοστοιχίας, το οποίο είναι σχεδιασμένο να ηχεί μια κόρνα και να απαιτεί από τον οδηγό να πατήσει ένα κουμπί επιβεβαίωσης όταν πλησιάζει σε οποιοδήποτε σήμα πλην του πράσινου.

Εάν ο μηχανοδηγός δεν αντιδράσει άμεσα στην κόρνα, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα έκτακτης ανάγκης.

Bedford collision: train passed red signal moments before hitting second East Midlands Railway servicehttps://t.co/f1dloqS8nz pic.twitter.com/6P7QgCpOLB — RAIL Magazine (@RAIL) June 24, 2026



Τα δεδομένα από το μαύρο κουτί αποκαλύπτουν ότι ο Μπέρτον ενεργοποίησε χειροκίνητα τα φρένα στα τελευταία 9 δευτερόλεπτα, μειώνοντας την ταχύτητα κατά περίπου ένα τρίτο, από τα 122 χλμ/ώρα στα 79 χλμ/ώρα τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου υψηλής ταχύτητας είναι τα 160 ή 200 χιλιόμετρα την ώρα, ανάλογα με την κατηγορία του τρένου.

Οι επόμενες φάσεις της έρευνας και η αποκατάσταση του δικτύου

Η RAIB ενημερώθηκε για το συμβάν στις 5:27 μ.μ. και ο πρώτος επιθεωρητής έφτασε στο σημείο περίπου μία ώρα αργότερα.

Οι αρχές εργάζονται σε συνεργασία με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών και το Γραφείο Σιδηροδρόμων και Οδών (ORR) για τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων.

Η πλήρης έρευνα πρόκειται να εξετάσει τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων, τους λόγους ακινητοποίησης του πρώτου τρένου, τη λειτουργικότητα του συστήματος AWS στο τρένο του Μπέρτον, την αντοχή των δύο τρένων στη σύγκρουση, καθώς και την απόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι εργασίες για την απομάκρυνση των συρμών (κάποια βαγόνια έχουν εκτροχιαστεί μερικώς και απαιτείται η χρήση γερανών για τη μεταφορά τους οδικώς) βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για διακοπή των δρομολογίων για τουλάχιστον μία εβδομάδα.