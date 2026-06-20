Βρετανία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή του Μπέντφορντ, στη Βρετανία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμειναν στο σημείο, ενώ οι επιβάτες αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία East Midlands Railway, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο δρομολόγια. Το πρώτο τρένο είχε αναχωρήσει στις 16:40 από το Corby με προορισμό τον σταθμό St Pancras του Λονδίνου. Το δεύτερο τρένο είχε αναχωρήσει στις 15:50 από το Νότιγχαμ με προορισμό το London St Pancras.

Η σύγκρουση σημειώθηκε νότια του κόμβου Elstow, ανάμεσα στους δρόμους A421 και A6. Στο σημείο έσπευσαν ελικόπτερα αεροδιακομιδών, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των τοπικών νοσοκομείων, εκτός εάν αντιμετωπίζουν πραγματικό επείγον περιστατικό. Σύμφωνα με τους Times, το προσωπικό του νοσοκομείου του Μπέντφορντ είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να χρειαστεί να δεχθεί έως και 50 τραυματίες.

Εκπρόσωπος του συνδικάτου Rail, Maritime and Transport δήλωσε ότι το συνδικάτο παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις αναφορές για τη σιδηροδρομική σύγκρουση και για τους «σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν μέλη του προσωπικού και επιβάτες μέσα στα τρένα».

Η East Midlands Railway ανέστειλε για το υπόλοιπο της νύχτας τα δρομολόγια από και προς το London St Pancras.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, έγραψε στο X: «Εξαιρετικά ανησυχητικές αναφορές για σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ. Πρώτα απ’ όλα, η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του ανθρώπου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, καθώς και σε όσους τραυματίστηκαν σοβαρά. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους σε αυτό το τραγικό περιστατικό».

Βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα έδειχνε ένα κατεστραμμένο μωβ τρένο της Luton Airport Express και επιβάτες να στέκονται δίπλα στις γραμμές.

Ο δρ. Peter Knapp, επιβάτης στο μπροστινό βαγόνι ενός από τα τρένα, έγραψε στο Bluesky: «Το τρένο που κατευθυνόταν νότια από το Μπέντφορντ συγκρούστηκε στις 17:12. Το μπροστινό μέρος του τρένου είναι εντάξει, το τρίτο βαγόνι εκτροχιάστηκε. Είμαι εντάξει, με ματωμένα πόδια και χτύπημα στην πλάτη. Άλλοι δεν είναι καλά. Ξαφνική σύγκρουση, χωρίς επιβράδυνση ή κόρνες. Καμία προειδοποίηση. Δεν έγινε έκρηξη, απλώς σταματήσαμε ακαριαία».

Ο 40χρονος Knapp πρόσθεσε: «Υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία εκτοξεύτηκα στο μπροστινό κάθισμα και μετά είδα καπνό. Άνθρωποι έκλαιγαν, ούρλιαζαν, ήταν πολύ φοβισμένοι και μπερδεμένοι. Σηκώθηκα και είδα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, είχαν σπασμένα πόδια, και μετά κατάφερα να βγω από το τρένο. Επειδή είμαι αρκετά λεπτός, μπόρεσα να περάσω από το κενό στις πόρτες. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι έπρεπε να βγω από το τρένο, σε περίπτωση που επρόκειτο για τρομοκρατική έκρηξη. Πίστεψα ότι ήταν πιο ασφαλές να κατέβω από το τρένο».

Ο Knapp είπε ότι ο ίδιος δεν ένιωσε το τρένο να επιβραδύνει πριν από τη σύγκρουση, αν και άλλοι επιβάτες τού είπαν ότι είχαν αισθανθεί επιβράδυνση. Ο ίδιος ανέφερε ότι είδε ανθρώπους με «απειλητικά για τη ζωή τραύματα, σοβαρούς τραυματισμούς, ελαφρύτερα τραύματα», καθώς και «ανθρώπους με επιδέσμους, ανθρώπους που δεν μπορούσαν να δουν καθαρά», ενώ άλλοι, όπως ο ίδιος, μπορούσαν ακόμη να περπατήσουν.

Ο Knapp δήλωσε: «Έχω αίματα σε όλο μου το παντελόνι και η πλάτη μου πονάει αφόρητα, αλλά είμαι καλά».

Η υπηρεσία διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων ανακοίνωσε ότι ομάδα επιθεωρητών βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης, προκειμένου να ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων. Ο βουλευτής του Bedford and Kempston, Mohammad Yasin, δήλωσε ότι λυπήθηκε «πολύ» όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό.

Ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα ήταν το νέο Aurora της East Midlands Railway, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία πέρυσι.

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Five air ambulance helicopters on scene at train crash near Bedford, England. Reports of more than 30 emergency vehicles responding to the scene. pic.twitter.com/vtMzPaUeoX — Dobby (@BadDobby7) June 19, 2026