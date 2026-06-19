Σταυρούλα Λεβεντάκη: Νέες πληροφορίες για το θρίλερ της εξαφάνισής της – Οι κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή και το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Κορυφώνεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται για πάνω από 20 ημέρες, στην Κρήτη. Η υπόθεση έχει λάβει νέες διαστάσεις, μετά και την εξαφάνιση του Σκοπιανού ενοικιαστή του σπιτιού της από το απόγευμα της Πέμπτης (18/6), στα Χανιά, καθώς ο άνδρας βρισκόταν στο «κάδρο» των ερευνών.

Το σπίτι του, όταν ερευνήθηκε ενδελεχώς από κλιμάκιο του εγκληματολογικού ημέρες μετά, βρέθηκε πεντακάθαρο. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών φέρονται να εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο σημεία εντός του σπιτιού του ενοικιαστή, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου με την εξαφάνιση της Σταυρούλας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Star, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση και φαίνεται να ανήκουν στη Σταυρούλα, κάτι, όμως που μένει να επιβεβαιωθεί και από τα εργαστήρια, μιας και έχει ληφθεί δείγμα DNA από συγγενικά πρόσωπα της 45χρονης.

Στο «μικροσκόπιο» θα μπει, εξάλλου, και μία σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σπίτι του αλλοδαπού ενοικιαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων.

Έρευνες για τον ενοικιαστή που εξαφανίστηκε

Τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων αναζήτησαν τον ενοικιαστή, προκειμένου να του ζητήσουν εξηγήσεις και να πάρουν συμπληρωματική κατάθεση. Διαπίστωσαν, όμως, ότι τα ίχνη του άνδρα είχαν χαθεί. Εντόπισαν το αυτοκίνητό του εγκαταλειμμένο σε μία ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Αγυιάς, ενώ μέσα ήταν ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος όμως παραμένει άφαντος, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της σχεδιασμένης φυγής του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του, έχουν ενημερωθεί οι αρχές σε λιμάνια και αεροδρόμια της Κρήτης, ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη προσπάθεια διαφυγής του από το νησί.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν πλέον ότι ο ενοικιαστής εμπλέκεται άμεσα στην εξαφάνιση της 45χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr οι αρχές έχουν κινήσει γη και ουρανό για τον εντοπισμό του βασικού υπόπτου στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης και ελπίζουν να μην πρόλαβε να διαφύγει εκτός Κρήτης, καθώς τότε ο εντοπισμός του θα είναι δύσκολος. Αν ο Σκοπιανός ενοικιαστής της αγνοούμενης παραμένει για κάποιο λόγο εντός Κρήτης, τότε υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθεί και θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον τους.

Από τις 30 Μαΐου, οπότε και η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι όπου διέμενε ο Σκοπιανός, τα ίχνη της χάνονται. Η κάμερα δεν την δείχνει να εξέρχεται, ενώ από το απόγευμα εκείνης της ημέρας το κινητό της «νεκρώνει».

Η εξαφάνιση της 45χρονης δηλώθηκε στις 7 Ιουνίου, γεγονός που σημαίνει ότι εφόσον πρόκειται τελικά για ανθρωποκτονία, ο δράστης είχε όλο το χρονικό περιθώριο να εξαφανίσει ίχνη και ευρήματα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι εάν πράγματι πρόκειται για ανθρωποκτονία με δράστη τον εξαφανισμένο νοικάρη, αυτή δεν ήταν προσχεδιασμένη. Θεωρείται ότι κάτι συνέβη, κάτι ειπώθηκε και οι τόνοι ανέβηκαν. Σε κάθε περίπτωση ζητούμενο είναι να εντοπιστεί ο ενοικιαστής, που θεωρείται ως το πρόσωπο «κλειδί».

Τι έλεγε ο βασικός ύποπτος πριν χαθούν τα ίχνη του

Ως πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά θεωρείται από τις αστυνομικές αρχές ο ενοικιαστής της γυναίκας, καθώς είναι εκείνος που είδε την 45χρονη ζωντανή για τελευταία φορά. Αυτό φαίνεται να έγινε στις 30 Μαΐου.

Πριν χαθούν τα ίχνη του, ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια είχε μιλήσει σε ρεπόρτερ του Mega Live News όπου περιέγραψε μία γενικά καλή σχέση με τη Σταυρούλα, αλλά αναγνώρισε και ένα δύσκολο κομμάτι του χαρακτήρα της. Υποστήριξε, δε, ότι η 45χρονη είχε προβλήματα με τον αδελφό της.

«Εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι. Για να ηρεμήσουμε όλοι μας. Γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω. Παλιότερα έχουμε αρπαχτεί γιατί δεν ήταν με τα καλά της. Ήθελε να μας πετάξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ έλεγε ψέματα πότε έλεγε αλήθεια», είχε πει ο ενοικιαστής μιλώντας στην εκπομπή.

«Μπήκε μέσα στα δωμάτια (η Σταυρούλα) τράβηξε μερικές φωτογραφίες… η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαΐου, έτσι το δηλώνω εγώ, κατά τη μιάμιση ώρα με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε. Στο σπίτι ήρθε 16.45, μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο στις 17.00», συνέχισε.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως συνάντησε τη Λεβεντάκη για 3 με 4 λεπτά για να της δώσει τα λεφτά του ενοικίου. «Με το που μπαίνουμε στο σπίτι μας βαστούσε δύο τσάντες. Τις άφησε στον καναπέ με το που μπαίνουμε αριστερά. Την ώρα που έβγαινε τις ξαναπήρε και φεύγει», είχε αναφέρει, προσθέτοντας: «Ήθελε κι αυτή παρέα, καθόμασταν έξω, πίναμε το μπυράκι μας, την πείραζα με πείραζε, καθόταν κανά μισάωρο, ξαναπήγαινε στη δουλειά της. Άπειρες φορές. Και σε τραπέζι την είχα καλέσει και με φίλους που ήμουνα»

Σύμφωνα με τα όσα είχε πει ο ενοικιαστής, η Σταυρούλα δεν τα πήγαινε καλά με τον αδελφό της.

«Με τον αδελφό της ξέρω ότι είχαν κόντρες, δεν τα πάνε καλά και τώρα τελευταία ο αδελφός της την έδιωξε από το σπίτι. Αφορμή ότι δεν ταϊζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά σπίτι», είχε πει.

Η μαρτυρία του θείου της Σταυρούλας

Θείος των δύο αδελφών έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά στο Live News. Η μαρτυρία του φωτίζει τις σχέσεις που είχαν τα ανίψια του.

«Τώρα τελευταία ήταν στενοχωρημένη άσχημα, δεν ήταν καλά με τον αδελφό της. Εγώ έχω την εντύπωση, όπως μου είπε η ανιψιά μου, δεν έκανε τίποτα αυτός», είπε ο θείος.

Ο αδελφός της Σταυρούλας, πάντως, δίνει μια άλλη εικόνα: «Την τάραξε το γεγονός, όπως και εμένα, ότι έπρεπε να λογοδοτήσει στην πρόνοια για την κατάσταση στο σπίτι τις μέρες που εγώ ήμουν στο νοσοκομείο που δεν φέρθηκε όπως θα έπρεπε, να αναλάβει τα φάρμακα των γονιών μου, κ.λπ».

Η Σταυρούλα, πάντως, σε ανάρτησή της είχε γράψει, όταν σχολίασε μία γυναίκα που ευχαριστούσε τον γιο της για τη βοήθεια που της προσέφερε: «Όντως άξιος γιος. Θα συμφωνήσω απόλυτα! Μακάρι να ήταν κι ο αδελφός μου έτσι αλλά έχω μείνει μόνη μου».

Τις ήδη ψυχρές σχέσεις των δύο αδελφών, μάλλον επιβάρυνε η αγοραπωλησία ενός χωραφιού. «Γύρω στα 30.000 ευρώ. Δεν είχε ανάγκη να το πουλήσει. Γενικά δεν έχει ανάγκη οικονομική, είναι εντάξει», λέει ο αδελφός της.

Ο θείος τους είπε στην εκπομπή: «Δεν ήταν πολύ στενά αδέλφια, δεν ήταν καλά, δεν ζούσαν μαζί. Είχαν διαφορές. Είχαν ένα σπίτι, ήταν δικό της, νομίζω ήθελε κι αυτός το σπίτι».

Ξάδελφος των δύο αδελφών αποκαλύπτει:

«Το θέμα ήταν ποιος θα φροντίσει τους γονείς, ποιος τους φροντίζει πιο πολύ, κ.λπ. Εγώ μίλησα μαζί της πριν αρκετό καιρό με βιντεοκλήση. Θυμάμαι ότι έτρεχε με τη μάνα της. Μετά, απ’ ότι είδα, προέκυψε και σε αυτήν πρόβλημα. Ήταν ένα ευγενικό κορίτσι, μια χαρά τα έλεγε αλλά πάλι ένιωθα ότι ας πούμε, στην ουσία εμείς μιλήσαμε για πρώτη φορά και μου είπε πάρα πολλά προσωπικά θέματα υγείας τότε. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, δηλαδή σαν να τα λέγαμε καιρό».