Τζένιφερ Λόπεζ: Περιγράφει την στιγμή-σοκ που έχασε την όρασή της – «Σαν κάτι να σκέπασε τα μάτια μου»

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της προσωπικής της ζωής αποκάλυψε η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις σοβαρές επιπτώσεις που είχε στην υγεία της η έντονη επαγγελματική πίεση στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Κατά τη συμμετοχή της στο podcast “SmartLess”, η 56χρονη σταρ θυμήθηκε μια δύσκολη περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εργαζόταν ασταμάτητα χωρίς να αντιλαμβάνεται τα σημάδια της κόπωσης. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Enough” του 2002, έχασε την όρασή της λόγω του εξαντλητικού προγράμματος που ακολουθούσε.

«Όταν γύριζα το Enough, νομίζω ότι είχα κάνει περίπου τέσσερις ταινίες στη σειρά, ενώ παράλληλα είχα ηχογραφήσει το δεύτερο άλμπουμ μου, το “J.Lo”, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία. Δούλευα καθημερινά στα γυρίσματα με ατελείωτες ώρες, το βράδυ πήγαινα στο στούντιο ηχογράφησης και τα Σαββατοκύριακα είχα συνεντεύξεις, προωθητικές ενέργειες ή γυρίσματα για βίντεο κλιπ. Θυμάμαι ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει πως δούλευα για 98 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ούτε ένα ρεπό», εξομολογήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Όταν περπατούσα προς το πλατό, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά, ένιωθα τους παλμούς να ανεβαίνουν. Έφτασα σε σημείο να πω “πραγματικά νιώθω τρομερό άγχος”. Είπα στην Τέσα Άλεν (την ανήλικη ηθοποιό που υποδυόταν την κόρη της): “Νιώθω λίγο περίεργα σήμερα, είμαι κάπως κουρασμένη”. Μου απάντησε “όλα θα πάνε καλά”, αλλά δεν ήμουν καλά», πρόσθεσε.

«Επέστρεψα στο καμαρίνι μου, κάθισα και ξαφνικά, απλώς δεν μπορούσα να δω. Ήταν σαν να θόλωσαν τα πάντα, σαν κάτι να σκέπασε τα μάτια μου. Και το χειρότερο; Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Είπα στην Arlene, την βοηθό μου που είμαστε φίλες από τη δευτέρα δημοτικού: “Arlene, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν βλέπω”. Μου είπε “σταμάτα Τζένιφερ, με τρομάζεις”. Της απάντησα “όχι, αλήθεια, φώναξε κάποιον”…Ρώτησα τον γιατρό: “Τρελαίνομαι;”. Και μου απάντησε: “Όχι, δεν τρελαίνεσαι”», περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ.