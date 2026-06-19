«Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός, αν η Χεζμπολάχ πράξει το ίδιο» δηλώνει ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ

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Διεθνή Νέα

πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λέιτερ
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.
  • Αυτό θα γίνει υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.
  • Ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ έγραψε ότι «Εάν η Χεζμπολάχ τιμήσει τη συμφωνία και παύσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία».

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Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε απόψε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ παραμένει σταθερά δεσμευμένο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Εάν η Χεζμπολάχ τιμήσει τη συμφωνία και παύσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία», πρόσθεσε.

 

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