Αναστάτωση στη Μύκονο έπειτα από φωτιά σε ιστιοφόρο – Σώοι και οι 8 Πολωνοί επιβαίνοντες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο σκάφος στο νέο λιμάνι της Μυκόνου, την ώρα που επιχειρούσε να δέσει στη μαρίνα. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση λιμενικών αρχών και παρευρισκόμενων, οι οκτώ Πολωνοί επιβάτες αποβιβάστηκαν σώοι, χωρίς τραυματισμούς, ενώ το περιστατικό ερευνάται από το Λιμεναρχείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά Ιστιοφόρο
Φωτογραφεία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο νέο λιμάνι της Μυκόνου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος υπό ελληνική σημαία.
  • Οι οκτώ επιβάτες του σκάφους, όλοι Πολωνοί υπήκοοι, κατάφεραν να αποβιβαστούν με ασφάλεια στη στεριά, καλά στην υγεία τους.
  • Μόλις η φωτιά έσβησε, το ιστιοφόρο ρυμουλκήθηκε στο ακρομώλιο της μαρίνας. Το τοπικό Λιμεναρχείο έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος και επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο νέο λιμάνι της Μυκόνου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος υπό ελληνική σημαία, την ώρα που αυτό επιχειρούσε να δέσει στη μαρίνα. Η άμεση κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών αλλά και των παρευρισκόμενων απέτρεψε τα χειρότερα, με αποτέλεσμα το περιστατικό να λήξει, χωρίς κανέναν τραυματισμό.

Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος στο Πόρτο Χέλι

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο ιστιοφόρο και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες, περιορίζοντας τη φωτιά. Οι οκτώ επιβαίνοντες του σκάφους, υπήκοοι Πολωνίας, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Μετά την κατάσβεση, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε με τη συνδρομή του βοηθητικού σκάφους στο ακρομώλιο της μαρίνας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Φωτιά σε ιστιοφόρο στη Μαρίνα Λαυρίου – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενεργές εστίες πυρκαγιάς, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια γειτονικών σκαφών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ