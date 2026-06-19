Αναστάτωση στη Μύκονο έπειτα από φωτιά σε ιστιοφόρο – Σώοι και οι 8 Πολωνοί επιβαίνοντες

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Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο νέο λιμάνι της Μυκόνου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος υπό ελληνική σημαία, την ώρα που αυτό επιχειρούσε να δέσει στη μαρίνα. Η άμεση κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών αλλά και των παρευρισκόμενων απέτρεψε τα χειρότερα, με αποτέλεσμα το περιστατικό να λήξει, χωρίς κανέναν τραυματισμό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο ιστιοφόρο και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες, περιορίζοντας τη φωτιά. Οι οκτώ επιβαίνοντες του σκάφους, υπήκοοι Πολωνίας, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Μετά την κατάσβεση, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε με τη συνδρομή του βοηθητικού σκάφους στο ακρομώλιο της μαρίνας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενεργές εστίες πυρκαγιάς, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια γειτονικών σκαφών.