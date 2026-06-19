Συναγερμός στη Βρετανία: Τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ – Αναφορές για τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) κοντά στο Μπέντφορντ στη Βρετανία, με αποτέλεσμα σύμφωνα με πληροφορίες να τραυματιστούν σοβαρά κάποιοι επιβάτες.
Σύμφωνα με την Telegraph, στο περιστατικό, που συνέβη γύρω στις 5.15 μ.μ. (ώρα Βρετανίας), εμπλέκονται η αμαξοστοιχία της East Midlands Railway που εκτελούσε το δρομολόγιο Νότιγχαμ-St Pancras International και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κόρμπι-St Pancras.
Σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης τρένων, το τρένο από το Κόρμπι φαίνεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου από το Νότιγχαμ, περίπου 2,5 μίλια νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.
«Τρένο που κατευθυνόταν νότια από το Μπέντφορντ συγκρούστηκε στις 17:12. Το μπροστινό μέρος του τρένου είναι εντάξει, το τρίτο βαγόνι βγήκε από τις ράγες. Εγώ είμαι εντάξει, αν και έχω αιμορραγία στα πόδια και τραυματισμό στην πλάτη από την πρόσκρουση. Άλλοι δεν είναι καλά. Ξαφνική σύγκρουση, χωρίς επιβράδυνση ή σειρήνες. Καμία προειδοποίηση. Δεν υπήρξε έκρηξη, απλώς σταμάτησε ακαριαία» έγραψε ένας επιβάτης στο Bluesky.
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Five air ambulance helicopters on scene at train crash near Bedford, England.
Reports of more than 30 emergency vehicles responding to the scene. pic.twitter.com/vtMzPaUeoX
— Dobby (@BadDobby7) June 19, 2026
🚨 BREAKING: High-speed East Midlands Railway service involved in collision near Bedford
Emergency crews, including an air ambulance, rushed to the scene as authorities respond to a major rail incident
The scale of the response suggests officials are treating this as a serious… pic.twitter.com/ZEqBCso58E
— Brics Times (@Brics_Timesx) June 19, 2026