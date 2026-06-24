LIVE UPDATE
Συναγερμός στη Βοιωτία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Ορχομενό

Προξενιό-μαϊμού με λεία 14.300 ευρώ – Πώς δύο γυναίκες παγίδευσαν ανυποψίαστο άνδρα

Δύο γυναίκες στην Άρτα παγίδευσαν έναν άνδρα μέσω ενός «προξενιού»-απάτης, αποσπώντας του 14.300 ευρώ με το πρόσχημα σοβαρών προβλημάτων υγείας συγγενικού προσώπου. Η δράση τους κορυφώθηκε το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2025 και αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, με τη δικογραφία να υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πέρασαν μήνες μέχρι να αντιληφθεί την απάτη ο ανυποψίαστος άνδρας
Πηγή: Epirus Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ημεδαπές γυναίκες έστησαν μια καλοκουρδισμένη παγίδα σε περιοχή της Άρτας, καταφέρνοντας να αποσπάσουν από ανυποψίαστο άνδρα το συνολικό ποσό των 14.300 ευρώ.
  • Η απάτη στήθηκε με το πρόσχημα του προξενιού, όπου η μία γυναίκα σύστησε τη συνεργό της στο θύμα, η οποία στη συνέχεια επικαλέστηκε ψευδώς σοβαρά προβλήματα υγείας συγγενικού της προσώπου.
  • Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν πλήρως τα στοιχεία των δύο γυναικών και η δικογραφία σε βάρος τους υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ακόμη μία ιστορία απάτης, με «φόντο» την υπόσχεση μιας ερωτικής σχέσης, εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Άρτας, με θύμα έναν ανυποψίαστο άνδρα, ο οποίος είδε τις οικονομίες του να κάνουν «φτερά». Δύο γυναίκες έστησαν μια καλά ενορχηστρωμένη παγίδα, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 14.300 ευρώ.

Ηράκλειο: 43χρονη στέλνει ιερέα στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το… προξενιό

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της δράσης τους, ξεκίνησε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, οι οποίοι ταυτοποίησαν πλήρως τα στοιχεία των δύο γυναικών.

Το χρονικό της απάτης

Η πρώτη γυναίκα εκμεταλλεύτηκε την προσωπική γνωριμία που είχε με το θύμα και με το πρόσχημα του προξενιού, του σύστησε τη συνεργό της. Μόλις ο άνδρας πείστηκε για τις αγνές προθέσεις της υποψήφιας συντρόφου, μπήκε σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο του σχεδίου: η συνεργός άρχισε να επικαλείται ψευδώς σοβαρά προβλήματα υγείας, ενός συγγενικού της προσώπου.

Η γυναίκα του προσφέρθηκε να πληρώσει όλα τα έξοδα του διαζυγίου και να μην ζητήσει διατροφή – «Με δωροδοκεί για να μην μάθει κανείς στην εταιρεία της ότι με απάτησε με συνάδελφο»

Ο ανυποψίαστος άνδρας, θέλοντας να στηρίξει τη γυναίκα με την οποία πίστευε ότι θα συμπορευτεί στη ζωή, άρχισε να της παραδίδει μεγάλα χρηματικά ποσά. Η δράση των δύο γυναικών κορυφώθηκε το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2025.

Όταν πλέον το θύμα αντιλήφθηκε την πλάνη, η οικονομική του ζημιά είχε ήδη φτάσει τα 14.300 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των δύο κατηγορούμενων, υποβλήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Πέλλα: Προσπάθησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό με τη μέθοδο του… λογιστή – Συνελήφθη ένας 39χρονος φυγόποινος

Πηγή: Epirus Post

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ