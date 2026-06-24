Προξενιό-μαϊμού με λεία 14.300 ευρώ – Πώς δύο γυναίκες παγίδευσαν ανυποψίαστο άνδρα

Ακόμη μία ιστορία απάτης, με «φόντο» την υπόσχεση μιας ερωτικής σχέσης, εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Άρτας, με θύμα έναν ανυποψίαστο άνδρα, ο οποίος είδε τις οικονομίες του να κάνουν «φτερά». Δύο γυναίκες έστησαν μια καλά ενορχηστρωμένη παγίδα, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 14.300 ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της δράσης τους, ξεκίνησε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, οι οποίοι ταυτοποίησαν πλήρως τα στοιχεία των δύο γυναικών.

Το χρονικό της απάτης

Η πρώτη γυναίκα εκμεταλλεύτηκε την προσωπική γνωριμία που είχε με το θύμα και με το πρόσχημα του προξενιού, του σύστησε τη συνεργό της. Μόλις ο άνδρας πείστηκε για τις αγνές προθέσεις της υποψήφιας συντρόφου, μπήκε σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο του σχεδίου: η συνεργός άρχισε να επικαλείται ψευδώς σοβαρά προβλήματα υγείας, ενός συγγενικού της προσώπου.

Ο ανυποψίαστος άνδρας, θέλοντας να στηρίξει τη γυναίκα με την οποία πίστευε ότι θα συμπορευτεί στη ζωή, άρχισε να της παραδίδει μεγάλα χρηματικά ποσά. Η δράση των δύο γυναικών κορυφώθηκε το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2025.

Όταν πλέον το θύμα αντιλήφθηκε την πλάνη, η οικονομική του ζημιά είχε ήδη φτάσει τα 14.300 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των δύο κατηγορούμενων, υποβλήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Πηγή: Epirus Post