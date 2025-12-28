Ηράκλειο: 43χρονη στέλνει ιερέα στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το… προξενιό

  • Μία πρωτοφανής υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στο Ηράκλειο, όπου 43χρονη γυναίκα στέλνει τον Ιερέα της ενορίας της στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το συνοικέσιο που της είχε υποσχεθεί.
  • Η γυναίκα στην αγωγή της κάνει λόγο για υποσχετική δικαιοπραξία η οποία δεν τηρήθηκε, ζητώντας είτε αυτούσια εκπλήρωση είτε αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
  • Η 43χρονη ζήτησε από τον κληρικό να της γνωρίσει κάποιον με προοπτική γάμου, αλλά το συνοικέσιο απέτυχε καθώς ο 55χρονος που της σύστησε δεν ήταν ο χαρακτήρας που της είχε παρουσιάσει ο Ιερέας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μία πρωτοφανής υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στο Ηράκλειο.  Πρόκειται για την περίπτωση 43χρονης γυναίκας η οποία φέρεται να στέλνει τον Ιερέα της ενορίας της στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το συνοικέσιο που της είχε υποσχεθεί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Εκκλησία online, η γυναίκα στην αγωγή της κάνει λόγο για υποσχετική δικαιοπραξία η οποία δεν τηρήθηκε και ζητά είτε αυτούσια εκπλήρωση 343 ΑΚ είτε αποζημίωση 383 ΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Περιγράφοντας το περιστατικό στην ιστοσελίδα, η γυναίκα και ο δικηγόρος της μιλούν για Αθέτηση Υποσχέσεων (Συμβατική Ευθύνη) από πλευράς του Ιερέα γεγονός που έπληξε την 43χρονη.

Το χρονικό

Το περασμένο καλοκαίρι η 43χρονη, η οποία συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του ναού της ενορίας του Ιερέα, ζήτησε από τον κληρικό να της γνωρίσει κάποιον άνθρωπο με την προοπτική γάμου. Όπως αναφέρει η ίδια, ο κληρικός δεσμεύτηκε και κανόνισε συνάντηση με 55χρονο γνωστό του ο οποίος διακονεί σε άλλο ιερό ναό.

Το ζευγάρι βγήκε έξω αρκετές φορές όμως το συνοικέσιο απέτυχε διότι όπως ισχυρίζεται η 43χρονη ο 55χρονος δεν ήταν ο χαρακτήρας που της είχε παρουσιάσει ο Ιερέας και δεν επιθυμούσε γάμο. Όταν η 43χρονη ζήτησε από τον Ιερέα τον λόγο για την αποτυχία του προξενιού εκείνος φέρεται να την έδιωξε και να αποποιήθηκε την ευθύνη και εκείνη αποφάσισε να στραφεί νομικά εναντίον του.

 

