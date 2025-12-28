Ηράκλειο: 43χρονη στέλνει ιερέα στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το… προξενιό

Μία πρωτοφανής υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στο Ηράκλειο. Πρόκειται για την περίπτωση 43χρονης γυναίκας η οποία φέρεται να στέλνει τον Ιερέα της ενορίας της στα δικαστήρια επειδή δεν πέτυχε το συνοικέσιο που της είχε υποσχεθεί.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Εκκλησία online, η γυναίκα στην αγωγή της κάνει λόγο για υποσχετική δικαιοπραξία η οποία δεν τηρήθηκε και ζητά είτε αυτούσια εκπλήρωση 343 ΑΚ είτε αποζημίωση 383 ΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Περιγράφοντας το περιστατικό στην ιστοσελίδα, η γυναίκα και ο δικηγόρος της μιλούν για Αθέτηση Υποσχέσεων (Συμβατική Ευθύνη) από πλευράς του Ιερέα γεγονός που έπληξε την 43χρονη.

Το χρονικό

Το περασμένο καλοκαίρι η 43χρονη, η οποία συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του ναού της ενορίας του Ιερέα, ζήτησε από τον κληρικό να της γνωρίσει κάποιον άνθρωπο με την προοπτική γάμου. Όπως αναφέρει η ίδια, ο κληρικός δεσμεύτηκε και κανόνισε συνάντηση με 55χρονο γνωστό του ο οποίος διακονεί σε άλλο ιερό ναό.

Το ζευγάρι βγήκε έξω αρκετές φορές όμως το συνοικέσιο απέτυχε διότι όπως ισχυρίζεται η 43χρονη ο 55χρονος δεν ήταν ο χαρακτήρας που της είχε παρουσιάσει ο Ιερέας και δεν επιθυμούσε γάμο. Όταν η 43χρονη ζήτησε από τον Ιερέα τον λόγο για την αποτυχία του προξενιού εκείνος φέρεται να την έδιωξε και να αποποιήθηκε την ευθύνη και εκείνη αποφάσισε να στραφεί νομικά εναντίον του.