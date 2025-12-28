Μαρινάκης για αγρότες: Ενθαρρυντικό ότι όλο και περισσότεροι φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζει ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι αγρότες φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Τονίζει πως «ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις».
  • Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η κυβέρνηση κάλεσε τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα σε διάλογο από την αρχή των κινητοποιήσεων, με τον Πρωθυπουργό να έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το πλαίσιο που τέθηκε ικανοποιεί τη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων τους.
  • Πλέον, «όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλεί όσους ακόμα αρνούνται τον διάλογο να αφήσουν «στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης.
Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως είναι ενθαρρυντικό ότι όλο και περισσότεροι αγρότες εμφανίζονται θετικοί σε διάλογο.

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει», τονίζει ο κ. Μαρινάκης.

«Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας. Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

 

 

