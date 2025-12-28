Αγρότες: «Κόβεται» στα δύο η χώρα τη Δευτέρα – Τα μπλόκα που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση και οι αντιδράσεις

Σε δύο γραμμές φαίνεται πως κινούνται οι αγρότες στα μπλόκα, καθώς την ώρα που ετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με νέους αποκλεισμούς και θέτουν ως χρονικό ορόσημο για τις επόμενες κινήσεις τους την πανελλαδική σύσκεψη που έχει οριστεί για μετά την Πρωτοχρονιά, εκπρόσωποι 14 μπλόκων και 4 αγροτικών συλλόγων της χώρας – ανοίγουν «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση, υπό προϋποθέσεις, διαμηνύοντας πάντως πως σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο του αγώνα.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι αγρότες γύρισαν στα μπλόκα και προχώρησαν σε νέους αποκλεισμούς. Συγκεκριμένα, στη Νίκαια, έκλεισαν και την αερογέφυρα της Λάρισας, ενώ από Δευτέρα θα κλείνουν ανά τακτά διαστήματα και τους παραδρόμους. Παράλληλα, στα Μάλγαρα κλειστό είναι και πάλι το ρεύμα προς Αθήνα, όπως και η Περιμετρική Πατρώνμ, ενώ θα κλείσουν και τα δύο τη Δευτέρα για 24 ώρες.

18 μπλόκα λένε «ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση

Η πλειονότητα των αγροτών θέτουν ορίζοντα μιας εβδομάδας μέχρι την πανελλαδική σύσκεψη. Όμως, στην Επανομή Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι 18 μπλόκων μετά από σύσκεψη που έκαναν ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση».

Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. «Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Οι δηλώσεις Τσιλιά – «Δεν υπάρχει καμιά διάθεση για διάσπαση»

Ο Δημήτρης Τσιλιάς από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», σε δηλώσεις του το Σάββατο, είπε μεταξύ άλλων ότι: «Εμείς είμαστε παντού, αυτοί δεν έρχονται», αναφερόμενος στη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας. Πρόσθεσε επίσης πως «δεν μπορούμε να μπούμε σε έναν ατέρμονο αγώνα».

Σήμερα, ωστόσο σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «Δεν έχουν υπάρξει ακόμη οι προϋποθέσεις για διάλογο. Εμείς κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Θεωρούμε ότι πάει να χαθεί ο αγώνας που κάνουμε. Όλος ο αγροτικός κόσμος είναι ενωμένος. Θέλουμε να κάνουμε σαφές, να μην καπελώσει κάποιος τον αγώνα με κάποιο πολιτικό δόγμα ή κάτι κομματικό. Βγάλαμε μια κοινή ανακοίνωση με κάποιους που συμπορευόμαστε σε αυτό το πράγμα. Δεν πάμε σε διάλογο, δεν πάμε σε προϋποθέσεις. Στην πράξη δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχουμε δει κάτι νέο σε σχέση με ένα μήνα πριν. Περιμένουμε και εμείς να δούμε από την κυβέρνηση εμπράκτως αυτά που λέει».

Όσον αφορά ποια είναι τα επόμενα βήματα, ο ίδιος είπε: «Παραμένουμε στον αγώνα, το κάθε μπλόκο κατά τόπους αποφασίζει τις δράσεις του. Δεν υπάρχει καμιά διάθεση για διάσπαση. Δεν μιλάμε σε τέτοια βάση. Αυτοί που μιλούν για διάσπαση ας εξηγήσουν γιατί δεν θέλουν. Εμείς καλέσαμε ανοιχτά και την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων, δεν έρχονται στις συναντήσεις. Άρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που θέλουμε να διασπάσουμε τον αγώνα».

Κατασκευασμένο «διάλογο» βλέπει η Πανελλαδική Επιτροπή

Για την Πανελλαδική Επιτροπή, η συνάντηση στην Επανομή κατά την οποία κοινοποιήθηκε δημοσίως η πρόθεση 18 μπλόκων να συναντηθούν με την κυβέρνηση, δεν είναι τυχαία, όπως μεταδίδει το Thesspost. Τα 18 αυτά μπλόκα – ανάμεσά τους τα Κερδύλλια και τα Πράσινα Φανάρια – σύμφωνα με έγκυρες πηγές του αγροτικού κινήματος, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, είχαν επιδιώξει και προ εβδομάδων μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ωστόσο, απορρίφθηκε και από το γραφείο του πρωθυπουργού παραπέμφθηκαν στον Κωστή Χατζηδάκη ή στον Κώστα Τσιάρα.

Δεκαοκτώ μπλόκα, χωρίς καμία υπογραφή

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Πανελλαδική Επιτροπή αμφισβητεί ακόμη και τον πραγματικό αριθμό των μπλόκων που προτίθενται να συναντηθούν με την κυβέρνηση. «Είναι πέντε μπλόκα και τα βάφτισαν…18» τονίζουν με νόημα στο ThessPost μέλη της ΠΕΜ, που σημειώνουν ότι στο έγγραφο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τα ονόματα των μπλόκων, δεν υπάρχει καμία υπογραφή εκπροσώπου των αγροτικών συλλόγων. Από την Πανελλαδική Επιτροπή τονίζουν ότι η απόφαση για συνάντηση με την κυβέρνηση – αν ληφθεί – θα ληφθεί συντονισμένα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ήδη προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη, η οποία χρονικά προσδιορίζεται για το επόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά, θα προτείνουν γενικευμένη κλιμάκωση.

«Δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας» λένε οι αγρότες από το μπλόκο στη Νίκαια

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Ανοίγει την Τρίτη

Όπως έγινε γνωστό, από χθες έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα. Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η εικόνα σε Προμαχώνα και Χαλκίδα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στη Βουλγαρία, καθώς οδηγοί αναφέρουν ότι η ουρά που είχε σχηματιστεί από νταλίκες ήταν πάνω από 15 χιλιόμετρα.

Στην Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες έκλεισαν χθες Σάββατο (27/12) την υψηλή γέφυρα και παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 20:00. Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν εκ νέου τον κόμβο της Εγλυκάδας

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν χθες το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.