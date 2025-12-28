Οι Τούρκοι ανέπτυξαν και δοκίμασαν δικό τους JDAM για να κάνουν «έξυπνες» τις «χαζές» βόμβες των F-16

Η τουρκική πολεμική βιομηχανία συνεχίζει να κάνει βήματα προς την πλήρη απεξάρτηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας από τρίτους, δίνοντας στη δημοσιότητα αυτή τη φορά πληροφορίες σχετικά με την δοκιμή του Winged Guidance Kit-84 (KGK-84), ενός εναέριου κιτ καθοδήγησης από F-16, που μετατρέπει τις «χαζές» βόμβες των 2000 λιβρων σε «έξυπνες». Η Πολεμική μας Αεροπορία ήδη έχει κλείσει συμφωνία με το Ισραήλ για την προμήθεια δοκιμασμένων τέτοιων συστημάτων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι το Winged Guidance Kit-84 (KGK-84 / Συλλογή εναέριας καθοδήγησης), που αναπτύχθηκε από την ASELSAN, έπληξε τον στόχο του με απόλυτη ακρίβεια μετά την εκτόξευση από μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Ο επικεφαλής της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθηγητής Haluk Görgün, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών και την απόδοση του KGK-84: «Το κιτ καθοδήγησης ASELSAN KGK-84 Winged Guidance Kit, το οποίο εκτοξεύτηκε από ένα F-16 και έπληξε τον στόχο του με απόλυτη ακρίβεια, απέδειξε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο που έχει φτάσει η χώρα μας στις τεχνολογίες καθοδήγησης με την ικανότητά του να παρακολουθεί προκαθορισμένα σημεία με υψηλή ακρίβεια από μεγάλη απόσταση και τις προηγμένες τεχνολογίες του που το διαφοροποιούν από τα αντίστοιχα στον κόσμο.»

Τα κιτ καθοδήγησης, που αναπτύχθηκαν με βάση τις εθνικές μηχανικές δυνατότητες, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα και την τεχνολογική επάρκεια της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα.

Το Winged Guidance Kit-84 (KGK-84) περιγράφεται ως ένα κιτ καθοδήγησης με πτέρυγες μεγάλης εμβέλειας που μπορεί να ενσωματωθεί σε βόμβες γενικής χρήσης κλάσης 2000 λιβρών (MK-84, MK-84-T, NEB και κεφαλές NEB-T), να εκτοξευθεί από αεροπορικές πλατφόρμες και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σταθερών στόχων σε σκληρό και μαλακό έδαφος. Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα πλοήγησης GPS/IS.

Εξοπλισμένο με το δικό του ενσωματωμένο σύστημα αδρανειακής πλοήγησης και κεραία GPS ανθεκτική στις παρεμβολές, το σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης KGK-84 μπορεί να λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Όταν εκτοξεύεται από μεγάλη απόσταση, το σύστημα είναι ικανό να εκτελεί αποστολές με υψηλή ακρίβεια και ορθότητα χωρίς να εισέρχεται σε εχθρικό έδαφος.

Η Ελλάδα ήδη από το 2021 έχει αναπτύξει με το Ισραήλ συνεργασία για την προμήθεια τέτοιων συλλογών πλοήγησης, ώστε να τις τοποθετήσει στις βόμβες που διαθέτει. Μάλιστα, οι συλλογές που ενδιαφέρουν την Ελλάδα έχουν δοκιμαστεί επί του πεδίου από τους Ισραηλινούς.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Απριλίου 2024, που πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με πάνω από 350 drones και βαλλιστικούς πυραύλους, το Ισραήλ απογείωσε και μαχητικά 5ης γενιάς F-35 για την αναχαίτιση του κινδύνου.

Συνολικά 39 μαχητικά F-35 χρησιμοποιήθηκαν από την ΙΑΙ (Israel Aerospace Industries) το βράδυ της ιρανικής επίθεσης για την αντιμετώπιση των απειλών.

Αυτό που αξίζει μεγάλης προσοχής – με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία – είναι οι βόμβες που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί πιλότοι. Όπως έγινε γνωστό είχαν στα φτερά τους είχαν προσαρμοσμένες «χαζές» βόμβες οι οποίες μετατράπηκαν σε «έξυπνες» με αξιοζήλευτα αποτελέσματα.

Η μοίρα UAV της ΙΑΙ – το κέντρο δοκιμών πτήσης της αεροπορίας – ολοκλήρωσε μια σειρά δοκιμαστικών πτήσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, στο τέλος των οποίων τα αεροπλάνα 35-F προσαρμόστηκαν για να μεταφέρουν έξυπνες βόμβες JDAM κάτω από τα φτερά.

Αυτή η προσθήκη έφερε ισχυρότερες δυνατότητες επίθεσης των αεροπλάνων, που μπορούν τώρα να μεταφέρουν περισσότερες βόμβες και βαρύ όπλο, χωρίς να περιορίζονται μόνο στον εσωτερικό οπλισμό τους. Ήδη έχουν επιτεθεί σε αυτή τη διαμόρφωση τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο.

Το Joint Direct Attack Munition (JDAM) είναι ένα κιτ καθοδήγησης που μετατρέπει τις μη καθοδηγούμενες βόμβες ή τις «χαζές βόμβες» σε πυρομαχικά με ακρίβεια καθοδήγησης παντός καιρού.

Οι βόμβες που είναι εξοπλισμένες με JDAM βρίσκουν τους στόχους τους από ένα ενσωματωμένο σύστημα αδρανειακής καθοδήγησης συνδεδεμένο με έναν δέκτη GPS, δίνοντάς τους επιχειρησιακή εμβέλεια έως και 15 ναυτικών μιλίων (28 km). Οι βόμβες εξοπλισμένες με JDAM κυμαίνονται από 500 έως 2.000 λίβρες (230 έως 910 κιλά) – οι γνωστές κι ως iron bombs, τις οποίες διαθέτει σε μεγάλη αφθονία η Πολεμική μας Αεροπορία.