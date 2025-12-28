Οι Τούρκοι ανέπτυξαν και δοκίμασαν δικό τους JDAM για να κάνουν «έξυπνες» τις «χαζές» βόμβες των F-16

Σύνοψη από το

  • Ανακοινώθηκε η δοκιμή του Winged Guidance Kit-84 (KGK-84)
  • Φιλοδοξούν να μετατρέψουν σε έξυπνες τις χαζές βόμβες των 2000 λιβρων
  • Πώς η Ελλάδα έχει ήδη θωρακιστεί απέναντι στην τουρκική απειλή
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χρήστος Μαζανίτης

διεθνή

Οι Τούρκοι ανέπτυξαν και δοκίμασαν δικό τους JDAM για να κάνουν «έξυπνες» τις «χαζές» βόμβες των F-16

Η τουρκική πολεμική βιομηχανία συνεχίζει να κάνει βήματα προς την πλήρη απεξάρτηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας από τρίτους, δίνοντας στη δημοσιότητα αυτή τη φορά πληροφορίες σχετικά με την δοκιμή του Winged Guidance Kit-84 (KGK-84), ενός εναέριου κιτ καθοδήγησης από F-16, που μετατρέπει τις «χαζές» βόμβες των 2000 λιβρων σε «έξυπνες». Η Πολεμική μας Αεροπορία ήδη έχει κλείσει συμφωνία με το Ισραήλ για την προμήθεια δοκιμασμένων τέτοιων συστημάτων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι το Winged Guidance Kit-84 (KGK-84 / Συλλογή εναέριας καθοδήγησης), που αναπτύχθηκε από την ASELSAN, έπληξε τον στόχο του με απόλυτη ακρίβεια μετά την εκτόξευση από μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Ο επικεφαλής της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθηγητής Haluk Görgün, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τα αποτελέσματα των δοκιμών και την απόδοση του KGK-84: «Το κιτ καθοδήγησης ASELSAN KGK-84 Winged Guidance Kit, το οποίο εκτοξεύτηκε από ένα F-16 και έπληξε τον στόχο του με απόλυτη ακρίβεια, απέδειξε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο που έχει φτάσει η χώρα μας στις τεχνολογίες καθοδήγησης με την ικανότητά του να παρακολουθεί προκαθορισμένα σημεία με υψηλή ακρίβεια από μεγάλη απόσταση και τις προηγμένες τεχνολογίες του που το διαφοροποιούν από τα αντίστοιχα στον κόσμο.»

Τα κιτ καθοδήγησης, που αναπτύχθηκαν με βάση τις εθνικές μηχανικές δυνατότητες, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα και την τεχνολογική επάρκεια της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα.

Το Winged Guidance Kit-84 (KGK-84) περιγράφεται ως ένα κιτ καθοδήγησης με πτέρυγες μεγάλης εμβέλειας που μπορεί να ενσωματωθεί σε βόμβες γενικής χρήσης κλάσης 2000 λιβρών (MK-84, MK-84-T, NEB και κεφαλές NEB-T), να εκτοξευθεί από αεροπορικές πλατφόρμες και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σταθερών στόχων σε σκληρό και μαλακό έδαφος. Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα πλοήγησης GPS/IS.

Εξοπλισμένο με το δικό του ενσωματωμένο σύστημα αδρανειακής πλοήγησης και κεραία GPS ανθεκτική στις παρεμβολές, το σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης KGK-84 μπορεί να λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Όταν εκτοξεύεται από μεγάλη απόσταση, το σύστημα είναι ικανό να εκτελεί αποστολές με υψηλή ακρίβεια και ορθότητα χωρίς να εισέρχεται σε εχθρικό έδαφος.

Η Ελλάδα ήδη από το 2021 έχει αναπτύξει με το Ισραήλ συνεργασία για την προμήθεια τέτοιων συλλογών πλοήγησης, ώστε να τις τοποθετήσει στις βόμβες που διαθέτει. Μάλιστα, οι συλλογές που ενδιαφέρουν την Ελλάδα έχουν δοκιμαστεί επί του πεδίου από τους Ισραηλινούς.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Απριλίου 2024, που πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με πάνω από 350 drones και βαλλιστικούς πυραύλους, το Ισραήλ απογείωσε και μαχητικά 5ης γενιάς F-35 για την αναχαίτιση του κινδύνου.

Συνολικά 39 μαχητικά F-35 χρησιμοποιήθηκαν από την ΙΑΙ (Israel Aerospace Industries) το βράδυ της ιρανικής επίθεσης για την αντιμετώπιση των απειλών.

Αυτό που αξίζει μεγάλης προσοχής – με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία – είναι οι βόμβες που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί πιλότοι. Όπως έγινε γνωστό είχαν στα φτερά τους είχαν προσαρμοσμένες «χαζές» βόμβες οι οποίες μετατράπηκαν σε «έξυπνες» με αξιοζήλευτα αποτελέσματα.

Η μοίρα UAV της ΙΑΙ – το κέντρο δοκιμών πτήσης της αεροπορίας – ολοκλήρωσε μια σειρά δοκιμαστικών πτήσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, στο τέλος των οποίων τα αεροπλάνα 35-F προσαρμόστηκαν για να μεταφέρουν έξυπνες βόμβες JDAM κάτω από τα φτερά.

Αυτή η προσθήκη έφερε ισχυρότερες δυνατότητες επίθεσης των αεροπλάνων, που μπορούν τώρα να μεταφέρουν περισσότερες βόμβες και βαρύ όπλο, χωρίς να περιορίζονται μόνο στον εσωτερικό οπλισμό τους. Ήδη έχουν επιτεθεί σε αυτή τη διαμόρφωση τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο.

Το Joint Direct Attack Munition (JDAM) είναι ένα κιτ καθοδήγησης που μετατρέπει τις μη καθοδηγούμενες βόμβες ή τις «χαζές βόμβες» σε πυρομαχικά με ακρίβεια καθοδήγησης παντός καιρού.

Οι βόμβες που είναι εξοπλισμένες με JDAM βρίσκουν τους στόχους τους από ένα ενσωματωμένο σύστημα αδρανειακής καθοδήγησης συνδεδεμένο με έναν δέκτη GPS, δίνοντάς τους επιχειρησιακή εμβέλεια έως και 15 ναυτικών μιλίων (28 km). Οι βόμβες εξοπλισμένες με JDAM κυμαίνονται από 500 έως 2.000 λίβρες (230 έως 910 κιλά) – οι γνωστές κι ως iron bombs, τις οποίες διαθέτει σε μεγάλη αφθονία η Πολεμική μας Αεροπορία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Αυτές οι 4 συνήθειες μπορεί να τον κάνουν νεότερο έως και 8 χρόνια

Τεστ προσωπικότητας: Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα διαλέξετε δείχνει τον πραγματικό σας εαυτό

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/12/2025

Βενζίνη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές των καυσίμων μέχρι το Πάσχα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:59 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 5 νεκροί και 6 τραυματίες έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με απ...
22:48 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σκληρό διπλωματικό πόκερ για την Ουκρανία: Ποιοι είναι οι στόχοι του Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Τα δύσκολα ερωτήματα που αντιμετωπίζει

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ουκρανία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ειρήνη αλλά η Ρωσία είναι ...
22:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι ...
20:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα