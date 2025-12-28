Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ – Οι ώρες λειτουργίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

εορταστικό ωράριο καταστημάτων καταστήματα Χριστούγεννα
Φωτογραφία: Intime

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή του 2025, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

 

