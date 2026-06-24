Φθιώτιδα: Ένας νεκρός σε τροχαίο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού – Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στον παράδρομο Θερμοπυλών - Αγίας Τριάδας στη Φθιώτιδα, όπου ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων. Ο οδηγός του επιβατικού οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο και πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του

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ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στον παράδρομο Θερμοπυλών – Αγίας Τριάδας, σε σημείο όπου γίνονταν εργασίες καθαρισμού χόρτων.
  • Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου.
  • Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα της αστυνομίας, ασθενοφόρο και οχήματα της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, δυστυχώς όμως για τον άνδρα ήταν αργά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον παράδρομο Θερμοπυλών – Αγίας Τριάδας, σε σημείο όπου γίνονταν εργασίες καθαρισμού χόρτων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου.

Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία, ενώ σύμφωνα με το LamiaReport έσπευσαν πληρώματα της αστυνομίας, ασθενοφόρο και οχήματα της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, δυστυχώς όμως για τον άνδρα ήταν αργά. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

 

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