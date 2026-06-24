Γαλλία: Δικαστική έρευνα για δάσκαλο που κατηγορείται για βιασμούς νηπίων στις Άλπεις-Μαριτίμ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δικαστική έρευνα άνοιξε στη Γαλλία για δάσκαλο δημοτικού σχολείου στις Άλπεις-Μαριτίμ, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς παιδιών προσχολικής ηλικίας, έπειτα από νέες προσφυγές γονέων που αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα της αρχικής έρευνας.

Νέα δικαστική διαδικασία μετά το κλείσιμο της υπόθεσης

Σύμφωνα με το BFM TV, ο εισαγγελέας της Γκρας ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ανακριτής και ξεκίνησε επίσημη δικαστική έρευνα για την υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την κατάθεση μηνύσεων με παράσταση πολιτικής αγωγής από γονείς μαθητών, οι οποίοι επιδίωξαν την επανεξέταση της υπόθεσης μήνες μετά την αρχειοθέτησή της από την εισαγγελία.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο εισαγγελέας Ερίκ Καμούς είχε ανακοινώσει ότι η προκαταρκτική έρευνα έκλεισε χωρίς περαιτέρω ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιτρέπει να υποτεθεί η πραγματικότητα των γεγονότων που καταγγέλθηκαν».

Οι καταγγελίες μαθητών στο επίκεντρο

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν δύο παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολείο του Σεν-Λοράν-ντι-Βαρ κατήγγειλαν τον δάσκαλο τους για ανάρμοστες θωπείες.

Γονείς των παιδιών υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικές καταθέσεις έγιναν βιαστικά και χωρίς να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε τα παιδιά να αισθανθούν ασφάλεια και να μιλήσουν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι περιγραφές των παιδιών ήταν δυσνόητες και δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο τόπος ή οι συνθήκες των φερόμενων περιστατικών. Ένα από τα παιδιά φέρεται μάλιστα να δήλωσε κατά την κατάθεσή του ότι «δεν συνέβη τίποτα».

Ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες

Μετά τις δύο αρχικές μηνύσεις, ο εκπαιδευτικός τέθηκε προσωρινά σε διαθεσιμότητα και η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς για την υπόθεση.

Στη συνέχεια κατατέθηκαν ακόμη δύο καταγγελίες από γονείς άλλων παιδιών για παρόμοιους ισχυρισμούς.

Παρά το κλείσιμο της αρχικής έρευνας, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από πρωτοβουλία των οικογενειών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η πρώτη διερεύνηση ήταν ελλιπής.

Ο δάσκαλος αρνείται τις κατηγορίες

Μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ο εκπαιδευτικός επέστρεψε στην εργασία του, αλλά σε θέση χωρίς επαφή με παιδιά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, υπηρετεί στην εκπαίδευση εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε προηγούμενη αναφορά ή καταγγελία εις βάρος του.

Ο ίδιος έχει απορρίψει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες τον έχουν οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία κατανόησης της κατάστασης.