Γαλλία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα Έμπολα

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Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα στη χώρα, με ασθενή έναν γιατρό που επέστρεψε πρόσφατα από ανθρωπιστική αποστολή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας, ο γιατρός μεταφέρθηκε άμεσα σε εξειδικευμένη νοσηλευτική μονάδα και η κατάστασή του κρίνεται σταθερή, αναφέρει το BBC.

Επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε την εκδήλωση επιδημίας Έμπολα τον περασμένο μήνα, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιός κυκλοφορούσε ήδη επί αρκετές εβδομάδες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 260 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη νόσο στη χώρα της κεντρικής Αφρικής, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 1.000.

Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου για μόλυνση από τον ιό, καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς κατά τη διάρκεια της φροντίδας και της νοσηλείας τους.