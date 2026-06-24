Καύσωνας: 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία στην Ιταλία – 16 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό

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Ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία στη βόρεια Ιταλία, καταγράφοντας το πρώτο θύμα του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ενώ οι αρχές έχουν θέσει 16 μεγάλες πόλεις σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω των ακραία υψηλών θερμοκρασιών.

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε ενώ εργαζόταν στην περιοχή της Λόντι, στη βόρεια Ιταλία. Ο θάνατός του αποδίδεται σε θερμοπληξία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα ζέστης των τελευταίων ετών.

Σήμερα, συνολικά 16 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το Μιλάνο, η Ρώμη, η Φλωρεντία, το Τορίνο, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία.

Ο Πάπας ευχαρίστησε τους πιστούς παρά τη ζέστη

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης γενικής ακρόασης της Τετάρτης, ο πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς που βρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, «παρά το μεγάλο αυτό κύμα ζέστης».

Την ίδια ώρα, η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και ηλεκτρικών συσκευών έχει προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση του ηλεκτρικού δικτύου, οδηγώντας σε σειρά διακοπών ρεύματος σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο δήμαρχος της πόλης Τέραμο κάλεσε την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να παρέμβει άμεσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τονίζοντας ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην οικονομική δραστηριότητα.

Υποχρεωτικές διακοπές εργασίας στις πιο ζεστές ώρες

Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν επίσης ότι όσοι εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους θα πρέπει να διακόπτουν την εργασία τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, προκειμένου να προστατευθούν από τις ακραίες συνθήκες.

Το ιταλικό δημόσιο αναμένεται να συμβάλει οικονομικά στην κάλυψη των αποδοχών των εργαζομένων που θα τίθενται σε υποχρεωτική ανάπαυση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Ο καύσωνας αναμένεται να ενταθεί

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύμα καύσωνα δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω προς το τέλος της εβδομάδας, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιφέρειες της Ιταλίας, εντείνοντας τις ανησυχίες των αρχών για νέες επιπτώσεις στην υγεία και τις υποδομές της χώρας.