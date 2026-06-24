Ερντογάν: Ετοιμάζεται νομικό πλαίσιο για την επιτάχυνση της διάλυσης του PKK

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία ενός νέου νομικού πλαισίου που θα επιταχύνει τη διαδικασία διάλυσης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), προσθέτοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις θα τεθούν άμεσα προς συζήτηση στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με το Reuters.

«Χωρίς καθυστέρηση» στη Βουλή

Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι εργασίες για το νέο νομικό πλαίσιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μέτρων που εξετάζονται ή για τις προβλέψεις που θα περιλαμβάνει η νομοθετική πρωτοβουλία.

Στόχος η ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα παραμένει αποφασισμένη να ολοκληρώσει με επιτυχία την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK και να βάλει τέλος στην ένοπλη σύγκρουση που διαρκεί περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες.

Η εξέγερση του PKK κατά του τουρκικού κράτους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους, αποτελώντας ένα από τα πιο μακροχρόνια και αιματηρά ζητήματα ασφαλείας της Τουρκίας.