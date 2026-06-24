Τραγωδία στη Λέσβο: «Ο οργανισμός της κατέρρευσε» – Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοι της 36χρονης γιατρού που κατέληξε λίγες ημέρες μετά τον τοκετό

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι συνάδελφοι της 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, η οποία πέθανε ύστερα από επιπλοκές που παρουσίασε, λίγες ημέρες αφού έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι. Η Μάγδα κατέληξε πριν καλά βιώσει την μεγαλύτερη χαρά της ζωής της, αφήνοντας πίσω της το νεογέννητο κοριτσάκι της και τον σύζυγό της, που είναι, επίσης, γιατρός και την συνόδευσε κατά την αεροδιακομιδή της στην Αθήνα.

«Ο οργανισμός της κατέρρευσε» περιγράφει ο προϊστάμενος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, ο οποίος κάνει λόγο για έναν «άγγελο» και για μία γυναίκα που είχε μάθει να προσφέρει απλόχερα την βοήθειά της, σε ασθενείς και συναδέλφους της.

«Η γιατρός μας έκανε έναν φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή, Κυριακή πρωί ανέβασε λίγο πυρετό, προς το βράδυ βάρυνε περισσότερο. Γίνονταν συνέχεια εξετάσεις, την Δευτέρα κρίθηκε να μπει στη ΜΕΘ, γιατί είχε ρίξει πάρα πολύ τις τιμές της. Έγιναν όλες οι προσπάθειες από τους γιατρούς, αξονικές, τα πάντα, και μετά κρίθηκε ότι πρέπει να φύγει στην Αθήνα», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Είχε θέματα ζαχάρου και πιέσεων, εντάξει, ήταν σε όλη την εγκυμοσύνη με τον γιατρό της, τα ρύθμιζαν. Δεν μιλάμε για προεκλαμψία. Δεν είχε βγει μία διάγνωση το τι έγινε και τι δεν έγινε. Ο οργανισμός της κατέρρευσε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, «εμείς έχουμε μάθει να ζούμε την ζωή και τον θάνατο, απλά είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα δεχτείς. Αυτή η κοπέλα ήταν έξι και επτά μηνών και ήταν πάνω στο ασθενοφόρο και επιχειρούσε, πήγαινε σε περιστατικά. Και ενώ της λέγαμε, “εντάξει ρε Μαγδούλα, άστο μην πας, ένας παππούς είναι 90 χρονών θα τον αναλάβουμε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα”, έλεγε “όχι θα πάω να δω τον παππού”. Ήταν πραγματικά ένας άγγελος αυτός ο άνθρωπος και μιλάμε για αγώνα στη ζωή του, είναι και η μαμά της καρκινοπαθής. Το ήθος που είχε αυτή η κοπέλα, το χαμόγελο που είχε… Ήταν γιατρός του ΕΚΑΒ, πολύ καλή επιστήμονας, μας έκανε μαθήματα στους διασώστες, ό,τι θέλαμε την ρωτούσαμε, μας εκπαίδευε. Έδινε τα πάντα της».

«Είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σε δήλωσή του για την τραγωδία με την 32χρονη αναφέρει τα εξής:

«Είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι.

Θρηνούμε το θάνατο της 36χρονης συναδέλφου γιατρού του ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της μοναδικής στο Βόρειο Αιγαίο.

Εξαιρετική συνάδελφος, εξυπηρετική, χαμογελαστή ήταν στη πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά.

Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Παρασκευή εισήχθη για τοκετό και έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται στη μαιευτική κλινική. Οι συνάδελφοι το προσέχουν σαν δικό τους παιδί.

Σάββατο εμφανίζεται πυρετός στην 36χρονη και αντιμετωπίζεται με θεραπευτική αγωγή. Κυριακή επιβαρύνεται η υγεία της και εισάγεται στη ΜΕΘ. Διασωληνώνεται, σταθεροποιείται όσο γίνεται και αποφασίζεται η διακομιδή της στο ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το οποίο εφημέρευε όπου με συνεννοήσεις είχε βρεθεί κλίνη ΜΕΘ.

Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και υπήρξαν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης από την ομάδα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Χθες 5.30 απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με ανακοπή και παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της.

Την Τρίτη πρωί έγινε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού.

Κρίμα χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της.

Ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της συναδέλφου και εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν.

Πάντως είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αποδεικνύεται ουδείς άτρωτος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους συναδέλφους της Μυτιλήνης.

Κλαίμε όλοι».