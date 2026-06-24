Κουφονικολάκου στον Realfm 97,8: Aπόλυτη προτεραιότητά μας η προστασία της μεσαίας τάξης – Τι είπε για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Για την «σκιώδη κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα, τη συζήτηση που άνοιξαν στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γύρω από τη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και της πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και για τα κόκκινα δάνεια, μίλησε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Η «σκιώδης κυβέρνηση» της ΕΛΑΣ

«Έχουμε πρώτιστο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου, από κάτω, και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι’ αυτό δεν βρίσκετε κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός. Έτσι διαμορφώθηκε μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές» τόνισε η κ. Κουφονικολάκου σχετικά με τη «σκιώδη κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείσα γιατί δεν υπάρχουν στη λίστα παλαιοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε τον Κώστα Γαβρόγλου και σε σχέση με τους τομεάρχες , απάντησε: «Εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα, που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της ΕΛΑΣ, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε».

«Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις στη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας, που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης Οικονομικών, ήταν γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο να αποδείξω ότι υπάρχουν και παλαιά στελέχη ή ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη» συμπλήρωσε.

Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη φορολογία

Στη συνέχεια κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από στελέχη της ΕΛΑΣ περί φορολόγησης πολυτελούς διαβίωσης, με την κ. Κουφονικολάκου να τονίζει μεταξύ άλλων: «Η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος».

«Μέσα σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τείνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΟΟΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΟΟΣΑ, που είναι 38, δεν είναι και λίγες.

Στα 38 αυτά μέλη, ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία, ενώ η πατριωτική εισφορά για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος» συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Όσον αφορά τη δήλωση στελέχους της ΕΛΑΣ περί φορολόγησης των 1.500 πιο «πλούσιων» ΑΦΜ προκειμένου να εισπραχθούν μερικά δισ., υπενθύμισε εκ νέου όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. «Αυτό που ανέφερε λοιπόν και μένω σε αυτό ως εκπρόσωπος Τύπου, είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών. Από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και φορολόγηση για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος (σ.σ. η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα: «Δεν μπορεί κάποιος που έχει εισόδημα από μια εργασία με τον κατώτατο μισθό ως 10.000 ευρώ το χρόνο να φορολογείται με τον χαμηλότερο συντελεστή 9% και κάποιος που έχει εισόδημα 1.000.000 από μερίσματα να φορολογείται με 5%. Προχθές στις δηλώσεις εισοδήματος των Ελλήνων συμπολιτών μας, είδα ότι αυτοί που έχουν εισοδήματα κοντά στο 1.000.000 ευρώ είναι μόλις το 0,02% του συνόλου των Ελλήνων φορολογουμένων. 1499 συμπολίτες μας για την ακρίβεια. Και το εξωφρενικό ξέρετε ποιο είναι; Ότι το 92% αυτών των εισοδημάτων δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματικότητα, ούτε από ακίνητη περιουσία)».

«Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων το επόμενο διάστημα. Και κάτι τελευταίο. Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης» τόνισε, με αφορμή τις δηλώσεις διαφόρων στελεχών, ότι θα μπουν στο στόχαστρο 50άμετρες πισίνες και κότερα.

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφεύγεται η σύγκριση της περιόδου 2015-2019 με το σήμερα, καθώς οι όροι ήταν διαφορετικοί. «Δηλαδή το 2015-2019 έπρεπε να στείλεις σήμα στις αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο ΔΝΤ που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το 2019 3,6 δισ. Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται, για να μπορεί να μοιράζει κομφετί επιδόματα»

Η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Σχετικά με την κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, σχολίασε: «Εμείς με μια αμηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινωδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί ευστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποιας δημιουργικής ερμηνείας, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για εμάς η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα, όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και servicers, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα aδικαιολόγητα. Παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και servicers, δηλαδή δεν λύνεται στην ολότητά του».

Η πρόταση της ΕΛΑΣ για τα κόκκινα δάνεια

Αναφερόμενη στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα κόκκινα δάνεια, είπε: «Επειδή πολλά εξ’ αυτών έχουνε περάσει σε funds και servicers και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη είσπραξη και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε δανείου. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Είναι όλα κοστολογημένα. Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές».

Στις επίμονες ερωτήσεις για το πού θα βρεθούν χρήματα για κάτι τέτοιο, επανέλαβε ότι έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί, λέγοντας ότι όλα θα εξειδικεύονται σταδιακά και θα δίνονται στο δημόσιο διάλογο. «Έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεόνασμα, ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει, όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία. Αυτά είναι 7 δισ. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως στις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον, οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται από την κυβέρνηση για κουπόνια, πλατφόρμες κλπ, θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών.

Δεύτερον, η διαφθορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ, η διαφθορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα πεδία μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης. Ανέφερα λοιπόν πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και επίσης επαναλαμβάνω ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά, και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται»

«Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς

Όσον αφορά την εξοικονόμηση που θα προκύψει από την καταπολέμηση της διαφθοράς, είπε: «Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια είναι μια πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα, και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση ανά αναθέτουσα αρχή και ανά ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά, που τώρα εμφανίζονται με μεμονωμένες πράξεις στη Διαύγεια, να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου, στην υλοποίηση και να εντοπίζονται πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες»

Όπως είπε, «25% εξοικονόμηση μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δείκτη αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, αυτό που κάνεις εν τοις πράγμασι, είναι σπατάλη από τη μία και χατίρια από την άλλη. Ωστόσο, ανέφερα και άλλες πηγές και λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντάται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί».

«Κάποιος που έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης είναι άξιος εμπιστοσύνης»

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τη «σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου», όπως σημείωσε, τόνισε: «Κάποιος, ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεόνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης, στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης».