Άρειος Πάγος: Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε με ευρεία πλειοψηφία την προσφυγή της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, η οποία ζητούσε την πενταετή ανανέωση της θητείας τριών εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Η απόφαση επικυρώνει την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για διετή ανανέωση, κρίνοντας την προσφυγή απαράδεκτη λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, με την οποία ζητούσε την ανανέωση για πέντε χρόνια της θητείας τριών εισαγγελέων στην Ελλάδα.
  • Η απόφαση ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία (72 υπέρ, 10 κατά), επικυρώνοντας την προηγούμενη κρίση για διετή, και όχι πενταετή, ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη.
  • Η προσφυγή κρίθηκε απαράδεκτη επί της ουσίας, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει δικαίωμα προσφυγής μόνο στους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς και απαιτεί μειοψηφία τουλάχιστον δύο ψήφων, κάτι που δεν συνέβη.

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Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, με την οποία ζητούσε να ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι στον Άρειο Πάγο για την διετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων

Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, επικυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη για δύο και όχι για πέντε έτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το dikastiko.gr, η Ολομέλεια έκρινε ότι η προσφυγή δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής διαθέτουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί. Επιπλέον, προϋπόθεση για την άσκηση της προσφυγής είναι να έχει διατυπωθεί μειοψηφία τουλάχιστον δύο ψήφων κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση για τη διετή ανανέωση είχε ληφθεί ομόφωνα.

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