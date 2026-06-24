Άρειος Πάγος: Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, με την οποία ζητούσε να ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, επικυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη για δύο και όχι για πέντε έτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το dikastiko.gr, η Ολομέλεια έκρινε ότι η προσφυγή δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής διαθέτουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί. Επιπλέον, προϋπόθεση για την άσκηση της προσφυγής είναι να έχει διατυπωθεί μειοψηφία τουλάχιστον δύο ψήφων κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση για τη διετή ανανέωση είχε ληφθεί ομόφωνα.