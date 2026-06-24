Καινούργιου: Συγκινεί το μήνυμα για τη μαμά της – «Ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια»

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε στα πρώτα λεπτά της εκπομπής της να στείλει δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, κάνοντας παράλληλα μια σύντομη αναφορά και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η μητέρα της με την υγεία της την προηγούμενη χρονιά.

«Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου, να τα εκατοστήσεις. Να είναι μια υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα, γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι αυτή να είναι μια φανταστική χρονιά» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Η μαμά μου σώθηκε. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δεν φαίνεται. Περάσαμε πολύ δύσκολα το καλοκαίρι… Είναι και μεγαλύτεροι άνθρωποι, εντάξει η μητέρα μου σώθηκε, ήταν κάτι που το παρακολουθήσαμε έξι μήνες. Αλλά όσες φορές και να επέμενα να κάνει εξετάσεις, πολλές φορές το αμελούν και νομίζουν ότι όλα θα είναι καλά», έχει πει για την περιπέτεια της μαμάς της.