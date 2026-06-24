Καινούργιου: Συγκινεί το μήνυμα για τη μαμά της – «Ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια»

Η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της με αφορμή τα γενέθλιά της, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε η μητέρα της την προηγούμενη χρονιά, από την οποία βγήκε νικήτρια. Η παρουσιάστρια τόνισε την αξία της έγκαιρης διάγνωσης, αναφερόμενη σε εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες στο έντερο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

΄Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε στα πρώτα λεπτά της εκπομπής της να στείλει δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της με αφορμή τα γενέθλιά της.
  • Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, κάνοντας αναφορά στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η μητέρα της με την υγεία της, τονίζοντας πως «ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια».
  • Η ίδια έχει αναφερθεί στην περιπέτεια της μητέρας της, τονίζοντας πως «το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο» και υπογραμμίζοντας τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε στα πρώτα λεπτά της εκπομπής της να στείλει δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της με αφορμή τα γενέθλιά της.

Κατερίνα Καινούργιου: «Έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη – Η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, κάνοντας παράλληλα μια σύντομη αναφορά και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η μητέρα της με την υγεία της την προηγούμενη χρονιά.

«Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου, να τα εκατοστήσεις. Να είναι μια υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα, γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι αυτή να είναι μια φανταστική χρονιά» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου: «Βλέποντας τον άνδρα μου πώς φέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που του μοιάζει, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ»

 

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Η μαμά μου σώθηκε. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δεν φαίνεται. Περάσαμε πολύ δύσκολα το καλοκαίρι… Είναι και μεγαλύτεροι άνθρωποι, εντάξει η μητέρα μου σώθηκε, ήταν κάτι που το παρακολουθήσαμε έξι μήνες. Αλλά όσες φορές και να επέμενα να κάνει εξετάσεις, πολλές φορές το αμελούν και νομίζουν ότι όλα θα είναι καλά», έχει πει για την περιπέτεια της μαμάς της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ