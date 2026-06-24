Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο ΑΤ Συντάγματος για να εκδώσει νέα ταυτότητα

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να εκδώσει τη νέα ταυτότητα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά και ενημερώθηκε θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή σε περίπου μία εβδομάδα, όπως προβλέπεται.