Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο ΑΤ Συντάγματος για να εκδώσει νέα ταυτότητα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να εκδώσει τη νέα ταυτότητα.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά και ενημερώθηκε θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή σε περίπου μία εβδομάδα, όπως προβλέπεται.
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να εκδώσει τη νέα ταυτότητα.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά και ενημερώθηκε θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή σε περίπου μία εβδομάδα, όπως προβλέπεται.
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