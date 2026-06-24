Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο ΑΤ Συντάγματος για να εκδώσει νέα ταυτότητα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να εκδώσει τη νέα του ταυτότητα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά και το νέο έγγραφο θα είναι διαθέσιμο για παραλαβή σε περίπου μία εβδομάδα.

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Πολιτική

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.
  • Σκοπός της επίσκεψης ήταν η έκδοση της νέας ταυτότητας.
  • Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή σε περίπου μία εβδομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να εκδώσει τη νέα ταυτότητα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά και ενημερώθηκε θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή σε περίπου μία εβδομάδα, όπως προβλέπεται.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

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