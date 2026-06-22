Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση – Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται Ανδρουλάκης και Τσίπρας

Μπορεί ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία πως οι εκλογές αργούν, όμως οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, βρίσκονται ήδη σε προεκλογική περίοδο και διαγκωνίζονται σε υψηλούς τόνους. «Αντικείμενο του πόθου» αποτελεί η δεύτερη θέση στις μετρήσεις, την οποία ο ένας θέλει να διατηρήσει και ο άλλος να κατακτήσει, και για να το πετύχουν αυτό επιδίδονται σε πλειοδοσία παροχών.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η πρώτη κίνηση σε αυτήν την ιδιότυπη κόντρα έγινε από τον Ν. Ανδρουλάκη τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα, με την πρόταση για την εβδομάδα των τεσσάρων ημερών. Δημοσκοπικά πάντως, η πρόταση δεν απέδωσε κάτι για το ΠΑΣΟΚ. Στις 26 Μαΐου, ο Αλ. Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος και μία εβδομάδα αργότερα είχε ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κάτι που προκάλεσε αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη. Στις 11 Ιουνίου, ο Ν. Ανδρουλάκης έβαλε στο τραπέζι το επόμενο όπλο. Πήγε σε κομματική εκδήλωση στη Δραπετσώνα και ανακοίνωσε δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους νέους έως 24 ετών.

Υπόσχεση

Η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού ήταν ακαριαία. Την επόμενη ημέρα και μιλώντας στο έβδομο φόρουμ του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» ανακοίνωσε πέντε προτεραιότητες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η υπόσχεση για δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση τους τουρίστες. Η χρονική συγκυρία που επέλεξε γι’ αυτές τις ανακοινώσεις και η έμφαση με την οποία τις επικοινώνησε τις έκανε να φανούν σαν ρελάνς στις αντίστοιχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και με σαφήνεια επιχείρησε να υπερκεράσει. Είναι ενδεικτικό ότι ο Ν. Ανδρουλάκης κοστολόγησε την πρότασή του στα 35 εκατ. ευρώ, ο Αλ. Τσίπρας τη δική του στα 200 έως 250 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο χαρακτήρισε «χαμηλό δημοσιονομικό κόστος»!

Εννοείται πως οι εξαγγελίες αυτές ήταν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης που καταλόγισε στους πολιτικούς αντιπάλους της «πλειοδοσία παροχών». Την περασμένη Τρίτη, στη διάρκεια της επίσκεψής του στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε επίθεση κατά των δύο πολιτικών αρχηγών. Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, παρουσιάζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία ως βασική παρακαταθήκη της κυβέρνησης. Στρέφοντας τα πυρά του προς τους πολιτικούς αντιπάλους του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στον πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο “τζάμπα 1” συναγωνίζεται τον “τζάμπα 2”», προσθέτοντας πως «όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει πίσω». Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγισε στους αντιπάλους του προεκλογική παροχολογία λέγοντας: «Κάποιοι τάζουν δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς έχουμε μηδενίσει τον φόρο για τη νέα γενιά», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη όσους «μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη ημέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός έχει δίκαιο, η πλειοδοσία αυτή μόλις έχει ξεκινήσει και έπεται συνέχεια. Στο πλαίσιο των θεματικών περιοδειών του άλλωστε ο Ν. Ανδρουλάκης ετοιμάζει εκδήλωση με συνταξιούχους και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρόταση νόμου που έχει συντάξει το ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, μια πρωτοβουλία, στην οποία αναμένεται με βεβαιότητα να απαντήσει ο Αλ. Τσίπρας.

Προφίλ

Τα δύο κόμματα, τα οποία φαίνεται ότι απευθύνονται στο ίδιο εκλογικό κοινό, έχουν μεγάλη αγωνία να δείξουν ποιο έχει το πιο φιλολαϊκό προφίλ, ποιο είναι πιο κοντά στους οικονομικά ευάλωτους και το κάνουν επιδεικτικά και σε κάθε ευκαιρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτά που ακούσαμε για τα «κόκκινα» δάνεια και με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και αποφάσισε τον υπολογισμό των τόκων επί της ληξιπρόθεσμης δόσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την περασμένη εβδομάδα με βίντεο στο TikTok «πλήρη εφαρμογή της απόφασης άμεσα, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα δόση του, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν καθώς και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις», κάτι που πάντως προϋποθέτει αναδρομική ισχύ της απόφασης του Αρείου Πάγου, χωρίς το Ανώτατο Δικαστήριο να αναφέρει με σαφήνεια κάτι τέτοιο. Η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ ήρθε και ως απάντηση στην πρόταση Τσίπρα για τη δημιουργία δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία προσπάθησε να εξειδικεύσει ο Διονύσης Τεμπονέρας, χωρίς ωστόσο να μας κάνει σοφότερους, κάτι που προκάλεσε την ειρωνεία του ΠΑΣΟΚ που χαρακτηρίζει την πρόταση Τσίπρα μπερδεμένη και ασαφή.

Η απόφαση

Σε κάθε περίπτωση και με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη (η οποία χρήζει διευκρινίσεων, ειδικά για το θέμα της αναδρομικότητας) το σύνολο της αντιπολίτευσης στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα μελετήσει την απόφαση και στη συνέχεια θα εξετάσει πώς θα παρέμβει. «Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Διεκδικούμε την ισορροπία: από τη μία η προστασία των πολιτών και από την άλλη η ευστάθεια του συστήματος και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Θα αναζητηθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο και αναλόγως θα κρίνουμε την παρέμβασή μας», δήλωσε σχετικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για να δεχθεί ένα μπαράζ επιθέσεων από το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στηρίζει τα συμφέροντα των funds.