Μουντιάλ 2026: Πρώην δήμαρχος του Μεξικού προκάλεσε… «σεισμό» στα social media με το στήθος της – «Δεν μπορώ να τα βγάλω από πάνω μου»

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Η εντυπωσιακή πορεία του Μεξικού στο Μουντιάλ 2026 έχει σκορπίσει ντελίριο ενθουσιασμού στη χώρα, όμως τις τελευταίες ώρες τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν και σε μια απρόσμενη πρωταγωνίστρια των κερκίδων.

Η Σάντρα Κουέβας, γνωστή πολιτικός και πρώην δήμαρχος στο Μεξικό, κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας της ενδυματολογικής της επιλογής κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, αναγκάζοντάς την μάλιστα να πάρει θέση δημόσια.

Η απάντηση στα σχόλια για το στήθος της

Η 40χρονη πολιτικός μαγνήτισε τα βλέμματα σε πρόσφατη συγκέντρωση φιλάθλων, όπου εμφανίστηκε φορώντας ένα λευκό αμάνικο τοπ, έχοντας απλώς δεμένη στη μέση της τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026



Μετά την έκταση που πήραν οι φωτογραφίες της και τα αναρίθμητα σχόλια που δέχθηκε για το στήθος της, η ίδια αποφάσισε να απαντήσει με χιούμορ και ειλικρίνεια μέσω της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

«Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω. Δεν μπορώ να τα βγάλω από πάνω μου», δήλωσε.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως, «Δεν το εκλαμβάνω ως επίθεση, θα υπάρχουν εκείνοι που σκέφτονται έτσι και το βλέπουν υποτιμητικά, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Μεξικανοί».

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κουέβας ανάμεσα στους οπαδούς του Μεξικού οδήγησε πολλούς να τη συγκρίνουν με το είδωλο των μαζορετών και μοντέλο, Μαρ Κάστρο, η οποία είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή ως «Chiquitibum» κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό.

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Κύμα υποστήριξης στα social media

Η πρώην δήμαρχος έλαβε τεράστια υποστήριξη από χρήστες των SoMe που χάρηκαν με το γεγονός ότι διασκεδάζει.



Ενδεικτικά, μερικά από τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν:

«Είναι όπως όταν οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι οι δάσκαλοι είναι κανονικοί άνθρωποι έξω από το σχολείο».

«Φαίνεται καταπληκτική, καλύτερα να την αφήσουν ήσυχη».

«Απλά αφήστε τα όμορφα κορίτσια να είναι όμορφα κορίτσια, Θεέ μου».

«Χρειαζόμαστε περισσότερους πολιτικούς σαν κι αυτήν».

Από το δημαρχείο στα γήπεδα του Μουντιάλ

Η Κουέβας υπηρέτησε ως Δήμαρχος της περιοχής Κουαουτέμοκ από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2024.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας της, άλλαξε σελίδα στην καριέρα της και πλέον εργάζεται ως συντονίστρια για το πολιτικό κίνημα «Νέο Μεξικό» (Mexico Nuevo).

Τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιποι υποστηρικτές της εθνικής ομάδας του Μεξικού έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρόκριση με το «απόλυτο» για το Μεξικό

Η εθνική ομάδα του Μεξικού έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων.

Στην πρεμιέρα επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής, ενώ την περασμένη Πέμπτη διπλασίασε τις επιτυχίες της, κάμπτοντας την αντίσταση της Νότιας Κορέας με 1-0.

Με αυτά τα αποτελέσματα, το Μεξικό έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό του και έχει «κλειδώσει» το εισιτήριο για τη φάση των νοκ-άουτ (των «32»), περιμένοντας πλέον χωρίς άγχος το τελευταίο ματς των ομίλων απέναντι στην Τσεχία την ερχόμενη Τετάρτη.