Μουντιάλ 2026: Πρώην δήμαρχος του Μεξικού προκάλεσε… «σεισμό» στα social media με το στήθος της – «Δεν μπορώ να τα βγάλω από πάνω μου»

Η 40χρονη πρώην δήμαρχος στο Μεξικό, Σάντρα Κουέβας, έγινε viral στα social media για το ντεκολτέ της κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την εθνική ομάδα της χώρας της στο Μουντιάλ 2026. Η ίδια απάντησε με χιούμορ στα σχόλια για το στήθος της και τη σύγκρισή της με την εμβληματική «Chiquitibum» του 1986, δηλώνοντας πως «δεν μπορεί απλά να το βγάλει από πάνω της».

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Σάντρα Κουέβας Μεξικό Μουντιάλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρώην δήμαρχος του Μεξικού, Σάντρα Κουέβας, έγινε viral στα social media λόγω της ενδυματολογικής της επιλογής κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το Μουντιάλ 2026.
  • Η 40χρονη πολιτικός μαγνήτισε τα βλέμματα και απάντησε με χιούμορ στα σχόλια για το στήθος της: «Δεν μπορώ να τα βγάλω από πάνω μου».
  • Έλαβε κύμα υποστήριξης από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η εθνική ομάδα του Μεξικού πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η εντυπωσιακή πορεία του Μεξικού στο Μουντιάλ 2026 έχει σκορπίσει ντελίριο ενθουσιασμού στη χώρα, όμως τις τελευταίες ώρες τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν και σε μια απρόσμενη πρωταγωνίστρια των κερκίδων.

Η Σάντρα Κουέβας, γνωστή πολιτικός και πρώην δήμαρχος στο Μεξικό, κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας της ενδυματολογικής της επιλογής κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, αναγκάζοντάς την μάλιστα να πάρει θέση δημόσια.

Η απάντηση στα σχόλια για το στήθος της

Η 40χρονη πολιτικός μαγνήτισε τα βλέμματα σε πρόσφατη συγκέντρωση φιλάθλων, όπου εμφανίστηκε φορώντας ένα λευκό αμάνικο τοπ, έχοντας απλώς δεμένη στη μέση της τη φανέλα της εθνικής ομάδας.


Μετά την έκταση που πήραν οι φωτογραφίες της και τα αναρίθμητα σχόλια που δέχθηκε για το στήθος της, η ίδια αποφάσισε να απαντήσει με χιούμορ και ειλικρίνεια μέσω της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

«Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω. Δεν μπορώ να τα βγάλω από πάνω μου», δήλωσε.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως, «Δεν το εκλαμβάνω ως επίθεση, θα υπάρχουν εκείνοι που σκέφτονται έτσι και το βλέπουν υποτιμητικά, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Μεξικανοί».

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κουέβας ανάμεσα στους οπαδούς του Μεξικού οδήγησε πολλούς να τη συγκρίνουν με το είδωλο των μαζορετών και μοντέλο, Μαρ Κάστρο, η οποία είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή ως «Chiquitibum» κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό.

 

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Κύμα υποστήριξης στα social media

Η πρώην δήμαρχος έλαβε τεράστια υποστήριξη από χρήστες των SoMe που χάρηκαν με το γεγονός ότι διασκεδάζει.


Ενδεικτικά, μερικά από τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν:

  • «Είναι όπως όταν οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι οι δάσκαλοι είναι κανονικοί άνθρωποι έξω από το σχολείο».
  • «Φαίνεται καταπληκτική, καλύτερα να την αφήσουν ήσυχη».
  • «Απλά αφήστε τα όμορφα κορίτσια να είναι όμορφα κορίτσια, Θεέ μου».
  • «Χρειαζόμαστε περισσότερους πολιτικούς σαν κι αυτήν».

Από το δημαρχείο στα γήπεδα του Μουντιάλ

Η Κουέβας υπηρέτησε ως Δήμαρχος της περιοχής Κουαουτέμοκ από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2024.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας της, άλλαξε σελίδα στην καριέρα της και πλέον εργάζεται ως συντονίστρια για το πολιτικό κίνημα «Νέο Μεξικό» (Mexico Nuevo).

Τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιποι υποστηρικτές της εθνικής ομάδας του Μεξικού έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρόκριση με το «απόλυτο» για το Μεξικό

Η εθνική ομάδα του Μεξικού έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων.

Στην πρεμιέρα επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής, ενώ την περασμένη Πέμπτη διπλασίασε τις επιτυχίες της, κάμπτοντας την αντίσταση της Νότιας Κορέας με 1-0.

Με αυτά τα αποτελέσματα, το Μεξικό έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό του και έχει «κλειδώσει» το εισιτήριο για τη φάση των νοκ-άουτ (των «32»), περιμένοντας πλέον χωρίς άγχος το τελευταίο ματς των ομίλων απέναντι στην Τσεχία την ερχόμενη Τετάρτη.

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