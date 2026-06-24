Γκαλιμπάφ: Το μνημόνιο κατανόησης αποτελεί «δήλωση ήττας» των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ως «δήλωση ήττας» της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα της αντίστασης του ιρανικού λαού. Η δήλωση αυτή έγινε σε συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν, αναφερόμενος σε συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

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Διεθνή Νέα

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ως «δήλωση ήττας» της Ουάσιγκτον.
  • Ο Γκαλιμπάφ έκανε τη δήλωση αυτή μιλώντας σε συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν, αναφερόμενος στις χθεσινές συνομιλίες στην Ελβετία που δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου.
  • Υποστήριξε ότι «η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά αποτέλεσμα της αντίστασης και της ισχύος του γενναίου ιρανικού έθνους», προσθέτοντας ότι γι’ αυτό το μνημόνιο αποτελεί «δήλωση ήττας της Αμερικής».

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Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ως «δήλωση ήττας» της Ουάσιγκτον.

Μιλώντας σε συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν, ο Γκαλιμπάφ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες στην Ελβετία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου, αναφέρει το Sky News.

«Αποτέλεσμα της αντίστασης του ιρανικού λαού»

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν προϊόν πιέσεων ή εξαναγκασμού από την αμερικανική πλευρά.

«Η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά αποτέλεσμα της αντίστασης και της ισχύος του γενναίου ιρανικού έθνους», δήλωσε.

«Γι’ αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ αποτέλεσε δήλωση ήττας της Αμερικής», πρόσθεσε.

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