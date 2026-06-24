Γκαλιμπάφ: Το μνημόνιο κατανόησης αποτελεί «δήλωση ήττας» των ΗΠΑ

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Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ως «δήλωση ήττας» της Ουάσιγκτον.

Μιλώντας σε συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν, ο Γκαλιμπάφ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες στην Ελβετία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου, αναφέρει το Sky News.

«Αποτέλεσμα της αντίστασης του ιρανικού λαού»

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν προϊόν πιέσεων ή εξαναγκασμού από την αμερικανική πλευρά.

«Η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά αποτέλεσμα της αντίστασης και της ισχύος του γενναίου ιρανικού έθνους», δήλωσε.

«Γι’ αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ αποτέλεσε δήλωση ήττας της Αμερικής», πρόσθεσε.