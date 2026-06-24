Βουλή – Βελόπουλος: Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα – Tέλος οι γαλάζιες ακρίδες, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες

«Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων αφήνει εκτός εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη. Τι προτείνουμε εμείς; Η εξόφληση των χρεών να γίνει σε 120 δόσεις για να μπορέσετε να εισπράξετε κάτι. Επίσης, γιατί πρέπει το κράτος να είναι τοκογλύφος; Όταν καθυστερεί το κράτος να πληρώσει δεν πληρώνει τόκο, ο πολίτης γιατί πρέπει να πληρώνει; Το ίδιο ισχύει και με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Αυτό λέγεται νόμιμη τοκογλυφία», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όσον αφορά στα χρέη μετά την 1/1/2024, ο κ. Βελόπουλος σημείωσε ότι «η πρότασή μας είναι η πλήρης αποσύνδεση, ενώ για τις τρέχουσες υποχρεώσεις προτείνουμε πλήρη αποσύνδεση, γιατί η ρύθμιση λειτουργεί ανεξάρτητα».

Ακολούθως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας: «Κυβερνάτε 7χρόνια. Τι πετύχατε; Ποια προβλήματα των Ελλήνων λύσατε; Για την ακρίβεια, τι πετύχατε; Τίποτα. Η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, πληρώνουμε το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης, το ακριβότερο καύσιμο της Ευρώπης, την ακριβότερη τηλεφωνία της Ευρώπης, τους περισσότερους φόρους της Ευρώπης, τα ακριβότερα πρόστιμα της Ευρώπης. Και επειδή όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν διαγνώσεις και βαθυστόχαστες αναλύσεις, το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν δίνει λύσεις. Κανείς δεν κάνει προτάσεις. Μόνον εμείς, στην Ελληνική Λύση».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι «η ακρίβεια συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε βιομηχανία τροφίμων. Όλα είναι εισαγόμενα. Μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων. Πώς λέγεται αυτό; Καρτέλ. Πέντε άνθρωποι ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Η ελεύθερη οικονομία βασίζεται στον ανταγωνισμό και εδώ ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Κάνουν τις τριγωνικές συναλλαγές τους, δεν φορολογούνται – φοροαποφεύγουν έχουν κατασκευαστικές εταιρείες, χτίζουν, υπερτιμολογούν τα logistics, μηδενίζουν τον τζίρο, δεν καταβάλλουν φόρο. Την ίδια ώρα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι για γέλια».

Αναφερόμενος στη ρύθμιση για τα δάνεια είπε, μεταξύ άλλων: «Η δήθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτης των δανειοληπτών αλλά των τραπεζών. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα funds. Όσον αφορά το γιατί φέρατε αυτή τη ρύθμιση, η απάντηση είναι ότι αν δεν την φέρνατε και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τα επιστρέψουν στους δανειολήπτες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει την ρύθμισή τους; Κύριοι, η ρύθμιση που φέρατε είναι ο ορισμός της απάτης. Πρόκειται περί απάτης. Και ρωτώ: Στην Γερμανία, γιατί είναι προαιρετική η χρήση κάρτας; Και γιατί εδώ η κάρτα είναι υποχρεωτική; Εμείς λέμε η χρήση πλαστικού χρήματος να γίνει προαιρετική. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι προμήθειες των τραπεζών και το κέρδος πηγαίνει στον πολίτη».

Σχετικά με την golden visa ανέφερε ο κ.Βελόπουλος: «Πού ακούστηκε χώρα να επιτρέπει στον Τούρκο ή τον Βούλγαρο να αγοράζει σπίτια στην εδώ; Καταργήστε τώρα την golden visa που έχει φέρει τους Τούρκους στην Ελλάδα και αγοράζουν σπίτια», ενώ αμέσως μετά ζήτησε «να επιβληθεί πλαφόν στην επιτοκιακή ψαλίδα που υπάρχει για δάνεια και καταθέσεις» και προσέθεσε: «Από το 2019 που οι καταθέσεις έφταναν τα 185 δισ. ευρώ, με τον πληθωρισμό στο 20% χάθηκαν 6,6 δισ. ευρώ καταθέσεων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άσκησε κριτική και στους Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας:«Ερχεται ο Τσίπρας. Τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ποιος τους επέβαλε; Ο Τσίπρας. Δηλαδή να πατάει κάποιος ένα κουμπί και να σου παίρνει το σπίτι. Και ήρθε και ανακοίνωσε σκιώδη κυβέρνηση με πρώην αποτυχημένους, πρώην υβριστές του και πρώην κλακαδόρους του Μητσοτάκη. Όσο για τον Σαμαρά, είχε κι αυτός ένα καράβι στα χέρια και το οδήγησε στα βράχια, έκοψε μισθούς και συντάξεις, είπε πολλά και έκανε ένα τίποτα».

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι «η Ελλάδα έχει γίνει ενεργειακό ναυάγιο. Καταστρέψατε τα μηχανήματα στην Δυτική Μακεδονία με εκρηκτικά. Ουσιαστικά καταστρέψατε 20.000 θέσεις εργασίας. Η Καστοριά πεθαίνει. Γούνες και δερμάτινα στην Ρωσία τέλος. Στήσατε ανεμογεννήτριες χωρίς να έχετε εφοδιαστεί με μπαταρίες αποθήκευσης. Αργείτε να προχωρήσετε σε εξορύξεις. Γιατί δεν θεσπίζετε ανώτατο όριο κέρδους στα διυλιστήρια; Με 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου, η βενζίνη θα έπρεπε να πωλείται στο 1,5 ευρώ. Προχωρήστε σε πάταξη του λαθρεμπορίου με ιχνηλάτηση».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκανε ειδική αναφορά και στην υπεραλίευση, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, «Ποιος κάνει υπεραλίευση; Οι Τούρκοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Voice news, έκθεση του ινστιτούτου “Αρχιπέλαγος» αναφέρει ότι 12 ημέρες μετά την λήξη της επίσημης αλιευτικής περιόδου, οι Τούρκοι ρυμούλκησαν μεγάλους κλωβούς με ζωντανούς τόνους από τα ελληνικά νερά. Πώς επιτρέπει η Νέα Δημοκρατία να αλιεύεται ο θαλάσσιος πλούτος μας από τους Τούρκους, όταν απαγορεύεται στους Ελληνες να αλιεύσουν;»

Τέλος, ο κ.Βελόπουλος υπογράμμισε: «Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεσμευόμαστε για κανονικό ΕΣΥ. Για τις υποκλοπές θα ελεγχθούν όλοι για εσχάτη προδοσία. Για τα Ταμεία που έφαγαν τα λεφτά θα ελεγχθούν όλοι και θα δημευτούν οι περιουσίες τους. Θα ξανακάνουμε τους Έλληνες υπερήφανους. Και τέλος ο ΕΝΦΙΑ, τέλος η ληστεία, τέλος τα funds, τέλος οι πάροχοι ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Είμαστε η αρχή του καλού και είσαστε το τέλος του φαύλου πολιτικού σάπιου συστήματος».