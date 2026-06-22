Ερντογάν: Η Τουρκία στηρίζει τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ και προσφέρει υποστήριξη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε στον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και δήλωσε την ετοιμότητα της Τουρκίας να παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Τόνισε επίσης τη σημασία της επαγρύπνησης έναντι προσπαθειών υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων και την ανάγκη για νέα μέτρα ενίσχυσης της περιφερειακής ειρήνης.

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Διεθνή Νέα

Ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ -Ιράν
Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί για την ειρηνική ολοκλήρωσή της.
  • Ο Ερντογάν τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων.
  • Νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

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Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε σήμερα (22/6/2026) στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί ,για να βοηθήσει τη διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά, ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία.

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Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

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