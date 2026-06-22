Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς – Ο δράστης φέρεται να είχε προαναγγείλει την επίθεση με μανιφέστο

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και ο φερόμενος ως δράστης, έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη συνοικία Κοτ ντε Νεζ (Côte-des-Neiges) του Μόντρεαλ, στον Καναδά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε εκδώσει προειδοποίηση για «ένοπλο και επικίνδυνο άτομο», καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τα παράθυρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Active shooter in Montreal pic.twitter.com/7sTyDmsbAL — CanuckMercenary (@CanuckMercenary) June 22, 2026

Όπως μετέδωσαν το Journal de Montréal και η Montreal Gazette, ο τελικός μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τρεις νεκροί: ένας αστυνομικός της αστυνομίας του Μόντρεαλ (SPVM), ένας πολίτης και ένας ύποπτος που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών. Μία γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε επίσης από πυροβολισμούς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο του συναδέλφου της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο ενός από τους αστυνομικούς μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του», ανέφερε η SPVM.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ενέδρας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Journal de Montréal, οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε οργανώσει ενέδρα με στόχο να προσελκύσει αστυνομικούς στο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την επίθεση είχε συντάξει και αποστείλει ένα μανιφέστο σε διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Πυροβολισμοί κοντά σε ξενοδοχείο

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν δεκάδες πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο Hilton, στη λεωφόρο Ντεκαρί.

«Άκουσα περίπου τριάντα πυροβολισμούς και τις σφαίρες να περνούν κοντά μου», δήλωσε εργαζόμενος που βρισκόταν σε κοντινό δρόμο.

Άλλος μάρτυρας περιέγραψε σκηνές πανικού, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να κρυφτεί μέσα σε κατάστημα καθώς ο δράστης φερόταν να πυροβολεί προς διάφορες κατευθύνσεις.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τρύπες από σφαίρες σε παράθυρα πολυκατοικίας και εμπορικού κτιρίου στην περιοχή.

Active shooter in Montreal on Decarie at PA Grocery Store. Insane. pic.twitter.com/8ORaMq0fAw — Jonald (@JonCohenBR1) June 22, 2026

Παραμένει σε ισχύ ο συναγερμός

Παρά τον θάνατο του υπόπτου, ο συναγερμός για ένοπλη απειλή παρέμενε σε ισχύ νωρίς το απόγευμα, καθώς οι Αρχές συνέχιζαν τις έρευνες στην περιοχή.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η ζώνη ασφαλείας εκτείνεται μεταξύ της λεωφόρου Côte-des-Neiges, της οδού MacDonald, του αυτοκινητοδρόμου 40 και της λεωφόρου Queen Mary.

Διακοπές κυκλοφορίας και κλείσιμο σταθμών του μετρό

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο αυτοκινητόδρομος Décarie έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήματα των γραμμών Orange και Blue του μετρό του Μόντρεαλ.

Παράλληλα, το γνωστό προσκύνημα του Αγίου Ιωσήφ (Oratoire Saint-Joseph) εκκενώθηκε προσωρινά και έκλεισε για το κοινό έπειτα από αίτημα της αστυνομίας.

Συλλυπητήρια από τη δήμαρχο του Μόντρεαλ

Η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Σοράγια Μαρτίνες Φεράδα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους συναδέλφους του αστυνομικού που σκοτώθηκε.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλες τις οικογένειες και τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε σε ανάρτησή της, καλώντας τους πολίτες να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.