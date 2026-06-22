Καναδάς: Συναγερμός για ένοπλο δράστη στο Μόντρεαλ – Τραυματίστηκε αστυνομικός

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Συναγερμός για ένοπλο δράστη σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Μόντρεαλ του Καναδά, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν την περιοχή.

Όπως μεταδίδει το CityNews, η αστυνομία του Μόντρεαλ (SPVM) εξέδωσε προειδοποίηση για «ένοπλο και επικίνδυνο άτομο» στη συνοικία Κοτ ντε Νεζ (Côte-des-Neiges).

Τραυματίστηκε αστυνομικός κατά τη διάρκεια επιχείρησης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης που ξεκίνησε στις 11:35 το πρωί, κοντά στις λεωφόρους Τρανς Άιλαντ και Ντε Κουρτρέ.

Ο εκπρόσωπος της SPVM, Ζαν-Πιερ Μπραμπάν, δήλωσε λίγο μετά τις 12:25 ότι η κατάσταση «δεν είχε ακόμη τεθεί υπό έλεγχο» και ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Οδηγίες στους κατοίκους

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Λίγο αργότερα εκδόθηκε επίσημη ειδοποίηση για «ένοπλο και επικίνδυνο άτομο», ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

Σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Κεμπέκ, Ίαν Λαφρενιέρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τον ύποπτο ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο αστυνομικός.