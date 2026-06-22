Πονοκέφαλος για τον Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερεί την απόφαση για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξακολουθεί να μην έχει αποφασίσει εάν θα εξετάσει την έφεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της απόφασης ενόρκων που τον έκριναν υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της συγγραφέα και πρώην αρθρογράφου Ε. Τζιν Κάρολ, σε μια καθυστέρηση που προκαλεί ερωτήματα στον νομικό κόσμο.

Σύμφωνα με το CNN, η υπόθεση έχει προγραμματιστεί και αναβληθεί 15 φορές από το Ανώτατο Δικαστήριο από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Τραμπ κατέθεσε την προσφυγή του. Μόνο μία ακόμη υπόθεση έχει αναβληθεί τόσες φορές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δικαστικής περιόδου.

Η απόφαση των 5 εκατ. δολαρίων

Η υπόθεση αφορά την απόφαση ενόρκων της Νέας Υόρκης που έκριναν ότι ο Τραμπ κακοποίησε σεξουαλικά και δυσφήμισε την Κάρολ, επιδικάζοντάς της αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Κάρολ υποστήριξε ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σε πολυκατάστημα της Νέας Υόρκης στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και αργότερα τη δυσφήμισε όταν αρνήθηκε δημοσίως τους ισχυρισμούς της.

Ο Τραμπ αρνείται σταθερά κάθε κατηγορία και υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι πολιτικά υποκινούμενη.

Η κασέτα του «Access Hollywood»

Στην προσφυγή του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο δικαστής της υπόθεσης έκανε σοβαρά λάθη επιτρέποντας στους ενόρκους να ακούσουν καταθέσεις δύο ακόμη γυναικών που τον κατηγόρησαν για σεξουαλικές επιθέσεις στο παρελθόν.

Επιπλέον, αμφισβητεί την απόφαση να προβληθεί στο δικαστήριο η περιβόητη κασέτα του «Access Hollywood» του 2005, στην οποία ακούγεται να περιγράφει με χυδαίο τρόπο πώς φερόταν σε γυναίκες.

Το ομοσπονδιακό εφετείο επικύρωσε πέρυσι ομόφωνα την απόφαση των ενόρκων, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν νομικά σφάλματα που να δικαιολογούν νέα δίκη.

Νέα δικαστική ήττα ύψους 83 εκατ. δολαρίων

Η καθυστέρηση του Ανώτατου Δικαστηρίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο Τραμπ έχασε στο μεταξύ και δεύτερη υπόθεση που σχετίζεται με την Κάρολ.

Σε ξεχωριστή δίκη, κρίθηκε υπεύθυνος για δυσφήμιση και υποχρεώθηκε να καταβάλει περίπου 83 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Με τους τόκους, το συνολικό ποσό που οφείλει πλέον στην Κάρολ ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το εφετείο επικύρωσε επίσης αυτή την απόφαση, απορρίπτοντας τα επιχειρήματα του Τραμπ περί προεδρικής ασυλίας.

Γιατί καθυστερεί το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξηγεί σχεδόν ποτέ δημόσια τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται εκκρεμείς προσφυγές.

Νομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι δικαστές ενδέχεται να περιμένουν να φτάσει ενώπιόν τους και η δεύτερη υπόθεση της Κάρολ ώστε να εξετάσουν μαζί τις δύο προσφυγές.

Άλλοι επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ του Τραμπ, καθώς αναβάλλει την οριστική έκβαση της υπόθεσης και την εκτέλεση των αποφάσεων.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, Στιβ Βλάντεκ, χαρακτήρισε την κατάσταση ασυνήθιστη, σημειώνοντας ότι η έλλειψη σαφούς εξήγησης έχει προκαλέσει απορίες.

Νέα έφεση στον ορίζοντα

Οι δικηγόροι του Τραμπ ενημέρωσαν ήδη το Ανώτατο Δικαστήριο ότι σκοπεύουν να προσφύγουν και κατά της απόφασης των 83 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην επιστολή τους ανέφεραν ότι το δικαστήριο «ίσως θελήσει να εξετάσει τις δύο προσφυγές μαζί».

Τη Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο επανέφερε για ακόμη μία φορά την υπόθεση στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, χωρίς να είναι σαφές αν αυτή τη φορά θα ληφθεί οριστική απόφαση για το αν θα εξεταστεί η προσφυγή του Αμερικανού προέδρου.