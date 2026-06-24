Καύσωνας: Μεγάλη διακοπή ρεύματος στη Γαλλία καθώς η Ευρώπη πλήττεται από ρεκόρ ζέστης

Η Ευρώπη πλήττεται από ένα κύμα καύσωνα που σπάει ρεκόρ, προκαλώντας διακοπές ρεύματος στη Γαλλία και εκτοξεύοντας τις πωλήσεις κλιματιστικών. Ειδικοί αποδίδουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ατμοσφαιρικά μοτίβα που επιδεινώνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Κροατίας και της Ουγγαρίας, έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες.

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Διεθνή Νέα

Καύσωνας Ευρώπη
Άνθρωποι από την περιοχή Île-de-France κολυμπούν στο κανάλι Saint-Martin στο Παρίσι στις 28 Μαΐου 2026. DJOUDI HAMANI / Hans Lucas μέσω AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άλλη μια ημέρα καύσωνα που έχει σπάσει ρεκόρ, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα και εκτοξεύοντας τις πωλήσεις κλιματιστικών. Στη Γαλλία, το κύμα καύσωνα προκάλεσε τη πρώτη μεγάλη διακοπή ρεύματος, αφήνοντας 68.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας της Γαλλίας έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία από το 1947, επηρεάζοντας περίπου 44 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι πωλήσεις ανεμιστήρων και κλιματιστικών εκτοξεύτηκαν στα ύψη, με την Carrefour να πουλά «χίλιες φορές περισσότερες από ό,τι σε μια κανονική μέρα».
  • Η Ιταλία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και για την Πολωνία, την Κροατία και την Ουγγαρία. Το τρέχον κύμα καύσωνα «επιδεινώνεται σημαντικά από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή», χωρίς γρήγορη ανακούφιση να διαφαίνεται για μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άλλη μια ημέρα καύσωνα που έχει σπάσει ρεκόρ, έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα και έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις κλιματιστικών. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούνται από τα ατμοσφαιρικά μοτίβα που κρατούν τον ζεστό αέρα παγιδευμένο στη θέση του για μέρες, με αυτούς τους παράγοντες να επιδεινώνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, λένε οι ειδικοί.

Κύμα καύσωνα: 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία – «Θα καταρριφθούν τα ρεκόρ θερμοκρασιών»

Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας της Γαλλίας – ένας μέσος όρος των ημερήσιων και νυχτερινών θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς – έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, που είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετρήσεων το 1947.

Με τέσσερα ακόμη γαλλικά διαμερίσματα να τίθενται στην υψηλότερη κατηγορία συναγερμού για καύσωνα την Τετάρτη, επηρεάζονται περίπου 44 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP.

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Προσθέτοντας στα 31 νομούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πορτοκαλί συναγερμό, περισσότερο από το 90% του γαλλικού πληθυσμού εκτίθεται σε ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου να αναμένονται την Τετάρτη από τη Βρετάνη μέχρι την περιοχή του Παρισιού και σε μεγάλο μέρος των νοτιοδυτικών περιοχών.

Το κύμα καύσωνα προκάλεσε την πρώτη μεγάλη διακοπή ρεύματος στη χώρα μετά την τελευταία περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων, μετά από ένα περιστατικό που σχετίζεται με τη ζέστη και έναν μετασχηματιστή που άφησε περίπου 68.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη στο βορειοδυτικό τμήμα Φινιστέρε, ανέφεραν οι αρχές. Ενώ οι ομάδες εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να διορθώσουν το πρόβλημα, το οποίο σημειώθηκε αργά την Τρίτη, η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν αναμένεται να γίνει το νωρίτερο μέχρι το τέλος της Τετάρτης.

Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις ανεμιστήρων και κλιματιστικών

Οι πωλήσεις ανεμιστήρων και κλιματιστικών εκτοξεύτηκαν στα ύψη σε μια χώρα όπου τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες.

Τη Δευτέρα, η εταιρεία διαχείρισης υπεραγορών Carrefour είχε πουλήσει 30.000 μονάδες μέχρι τις 6:30 μ.μ. — «χίλιες φορές περισσότερες από ό,τι σε μια κανονική μέρα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Alexandre Bompard.

Οι πωλήσεις στο Amazon σχεδόν διπλασιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, ενώ το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Fnac Darty ανέφερε διψήφια αύξηση.

Ο Τιερί, ηλεκτρολόγος στη νοτιοδυτική Γαλλία, είπε ότι ήταν συγκλονισμένος από τα αιτήματα για «επείγουσες» εγκαταστάσεις κλιματισμού. «Θεωρητικά, πρέπει να υποβάλεις αίτημα στη γενική συνέλευση του συλλόγου ιδιοκτητών» σε οικιστικά συγκροτήματα, «αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να περιμένουν».

«Είναι δύσκολο να ζεις» μόνος και χωρίς κλιματισμό, δήλωσε η Martine Belloc, μια 62χρονη συνταξιούχος στο Μπορντό, η οποία την Τρίτη επισκέφθηκε το La ManuCo, έναν χώρο συνεργασίας που κινητοποιήθηκε για να υποδεχτεί ηλικιωμένους.

Σε κόκκινο συναγερμό η Ιταλία – Προειδοποιήσεις σε πολλές χώρες

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Ρώμης.Το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί στην ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πολωνίας εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επιπέδου για καύσωνα στο δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως το Σάββατο, προβλέποντας ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να σπάσουν το ρεκόρ των 40,2 βαθμών Κελσίου που είχε σημειωθεί το 1921.

Η δημοφιλής Αδριατική ακτή της Κροατίας τέθηκε επίσης σε κόκκινο συναγερμό για την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η Ουγγαρία, η οποία έχει ήδη τεθεί σε συναγερμό για καύσωνα δευτέρου επιπέδου, δήλωσε ότι θα αυξήσει τον κίνδυνο στο μέγιστο από το Σάββατο έως την Τρίτη, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται.

Το τρέχον κύμα καύσωνα «επιδεινώνεται σημαντικά από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή», χωρίς την οποία οι τρέχουσες θερμοκρασίες θα ήταν 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, κάποια ανακούφιση θα μπορούσε να αρχίσει να έρχεται από τα δυτικά την Τετάρτη, όταν η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Δεν υπάρχει γρήγορη ανακούφιση

Ωστόσο, δεν διαφαίνεται κάποια γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης δυτικής Ευρώπης.

Από την Τετάρτη έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η κεντρική και νότια Ολλανδία θα βρίσκεται υπό πορτοκαλί κωδικό για ακραία ζέστη.

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