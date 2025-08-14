Θεσσαλονίκη: Μήνυση κατά αγνώστων για την κλοπή μπαταριών και καλωδίων από πυροσβεστικό όχημα

Enikos Newsroom

κοινωνία

πυροσβεστική κακοκαιρία

Σε μήνυση κατά αγνώστων για την παραβίαση πυροσβεστικού οχήματος του δήμου και την κλοπή μπαταριών και καλωδίων προέβη η δημοτική αρχή Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Οι άγνωστοι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραβίασαν το πυροσβεστικό όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο φυλασσόμενο περιφραγμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων του δήμου, έκλεψαν δύο μπαταρίες και καλώδια, ενώ προσπάθησαν να αφαιρέσουν κι άλλα αντικείμενα, χωρίς να τα καταφέρουν, αλλά προκαλώντας βλάβες. Ο δήμος προέβη ήδη σε άμεση αντικατάσταση των μπαταριών, αποκατάσταση των βλαβών στην καλωδίωση και επιδιόρθωση των υπόλοιπων βλαβών και το όχημα βρίσκεται πάλι σε πλήρη ετοιμότητα.

«Την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, οι πάντες αντιλαμβάνονται το πόσο ανεξέλεγκτα και ασυνείδητα δρουν αυτά τα εγκληματικά στοιχεία που με θράσος φθάνουν στο σημείο να αναπτύσσουν τη δράση τους ακόμη και σε κεντρικά σημεία του δήμου, και μάλιστα σε κεντρικά δημόσια και δημοτικά κτίρια», δήλωσε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης.

Ο κ. Δανιηλίδης ζητά ενίσχυση της αστυνόμευσης με 24ωρες περιπολίες, με «αποκλειστικό στόχο την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, γιατί η παραβατικότητα έχει ξεφύγει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:29 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Στην κυκλοφορία ξανά για τα αυτοκίνητα η Βασιλίσσης Όλγας – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Στην κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα έπειτα από πολλά χρόνια επανέρχεται η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλ...
17:19 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στη δυτική Αχαΐα

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτ...
17:12 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κολωνός: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης – Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της Μαρίας Π., ηλικίας 16 ετών, από τον χώρο φιλοξενίας στην περι...
16:35 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Ιωάννινα: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στους καταρράκτες Νεγάδων

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στους καταρράκτες Νεγάδων Ιωαννίνων, για τη μεταφορά γυναίκας, που...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια