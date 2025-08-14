Ισραήλ: Εγκρίθηκε εποικιστικό σχέδιο που διχοτομεί τη Δυτική Όχθη και ακυρώνει κάθε προοπτική για ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπεζαλέλ Σμότριτς
EPA/GIL COHEN-MAGEN / POOL

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του αποικισμού, ενέκρινε την νύκτα σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού «ενέκρινε» το νέο σχέδιο επιχειρήσεων στη Γάζα

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», εκπρόσωπος του Σμότριτς δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για ισραηλινούς εποίκους ανάμεσα σε υπάρχοντες οικισμούς στην Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

