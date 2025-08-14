Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν – Ποια Ταμεία πληρώνουν πρώτα

Σε δύο δόσεις θα δοθούν οι συντάξεις  Σεπτεμβρίου 2025 στους δικαιούχους.

Αναλυτικά:

  • Οι κύριες συντάξεις θα καταβληθούν στις 26 Αυγούστου από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Επίσης την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Οι κύριες συντάξεις θα πληρωθούν στις 28 Αυγούστου από τα τέως ταμεία των μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]. Επιπλέον την ημέρα αυτή θα δοθούν  οι κύριες συντάξεις και οι επικουρικές του Δημοσίου.

