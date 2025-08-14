Νέα στοιχεία για την αποτρόπαια δολοφονία της Ελληνοαυστραλής και του συζύγου της – Η διαμάχη για τα σκυλιά και οι κινήσεις του υπόπτου μετά το έγκλημα

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι μια διαμάχη για την ιδιοκτησία σκύλων μπορεί να αποτέλεσε το κίνητρο για τον φερόμενο ως δράστη Ρος Τζαντ, 34 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε μια έγκυο γυναίκα και στη συνέχεια τοποθέτησε το αποκεφαλισμένο κεφάλι του συντρόφου της σε πάσαλο μέσα σε διαμέρισμα στη Μελβούρνη.

Τα θύματα, η Αθηνά Γεωργοπούλου, 39 ετών και πέντε μηνών έγκυος, και ο Άντριου «Morph» Γκαν, 50 ετών, βρέθηκαν νεκροί το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι τους, στην οδό Adrienne Crescent, στο Mount Waverley στη Μελβούρνη.

Ο Τζαντ, άστεγος, συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στον σταθμό Westall, έχοντας μαζί του δύο μεγάλους γερμανικούς ποιμενικούς. Η αστυνομία κάνει λόγο για μια «αδιανόητα φρικτή» και «στοχευμένη» επίθεση.

Η διαμάχη για τα σκυλιά και οι κινήσεις του υπόπτου μετά το έγκλημα

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο κ. Γκαν κυκλοφορούσε πάντα με τον γερμανικό ποιμενικό του, ο οποίος ήταν πολύ προστατευτικός μαζί του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι σχέσεις του με τον Τζαντ χάλασαν όταν ξέσπασε καβγάς για την ιδιοκτησία και την πώληση κάποιων σκύλων.

Η γειτόνισσα Ελίζ Μπράουν είπε στη Herald Sun: «Ο Morph ήταν πάντα με τον σκύλο του. Γι’ αυτό σοκαρίστηκα όταν άκουσα για τον θάνατό του, γιατί αυτός και ο Dragon δεν χωρίζονταν ποτέ, και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει».

Περίπου μία ώρα μετά την φερόμενη δολοφονία, ο Τζαντ εθεάθη σε McDonald’s, περίπου 40 λεπτά με τα πόδια από τον τόπο του εγκλήματος, φορώντας ματωμένο μαύρο μπουφάν και ξυπόλητος, μαζί με τους δύο σκύλους του.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι χρησιμοποίησε χαρτοπετσέτες από τον πάγκο για να καθαριστεί, ενώ παρήγγειλε δύο μεσαία cheeseburger χωρίς τουρσί και μια Coca-Cola χωρίς ζάχαρη. Έφυγε από το κατάστημα γύρω στις 11:25 μ.μ.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο γερμανικούς ποιμενικούς με χαρακτηριστικά κασκόλ να περιμένουν έξω από το McDonald’s.

Η σκηνή του εγκλήματος και οι τελευταίες ώρες της Αθηνάς Γεωργοπούλου

Η αστυνομία εντόπισε το ακρωτηριασμένο σώμα του κ. Γκαν δίπλα στο πτώμα της κ. Γεωργοπούλου μέσα στο μικρό διαμέρισμά τους. Εξωτερικά, η κατοικία ήταν καλυμμένη με ανατριχιαστικά γκράφιτι, όπως «U R Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma is not a menu», γραμμένα με έντονο κιτρινοπράσινο και μαύρο σπρέι.

Οι αρχές εξετάζουν αν αυτά σχετίζονται με το έγκλημα.

Λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί, η κ. Γεωργοπούλου είχε τηλεφωνήσει σε οικογένεια και φίλους για να τους ανακοινώσει με χαρά ότι περίμενε κοριτσάκι.

Η μητέρα της, συντετριμμένη, έγραψε στο Facebook: «Κόρη μου, έφυγες τόσο άδικα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήσουν τόσο ευτυχισμένη τις τελευταίες σου μέρες. Ονειρευτήκαμε μαζί για τα εγγόνια μου που θα έφερναν χαρά στην καρδιά σου και ξαφνικά όλα σβήστηκαν μέσα σε μια νύχτα, κόβοντας το νήμα της ζωής σου και της εγγονής μου που θα γεννιόταν σε τέσσερις μήνες.

Ακόμα κι αν μας χώρισαν, θα σε αγαπώ για πάντα. Καλωσόρισες, κόρη μου, στη ζωή των αγγέλων».

Η δικαστική εξέλιξη

Ο Τζαντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, φορώντας σκούρο μπλουζάκι, παραπατώντας και μουρμουρίζοντας: «Συγγνώμη, ναι, είμαι καλά».

Η αστυνομία ζήτησε 10 εβδομάδες παράταση για την προετοιμασία του φακέλου, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, και το αίτημα έγινε δεκτό. Ο κατηγορούμενος θα επιστρέψει στο δικαστήριο το νέο έτος.

Ο συνήγορός του τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται υπό κράτηση και ζήτησε να τον εξετάσει νοσηλευτής για θέματα ψυχικής υγείας.