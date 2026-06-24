Μουντιάλ 2026: Μεθυσμένοι Σκωτσέζοι οπαδοί προκάλεσαν χάος σε live μετάδοση – «Τρέλαναν» Αμερικανίδα δημοσιογράφο

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Η απόβαση των οπαδών της εθνικής Σκωτίας στους δρόμους του Μαϊάμι έχει δημιουργήσει μια άκρως εκρηκτική και χαοτική ατμόσφαιρα, την οποία βίωσε από πρώτο χέρι μια δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης.

Η «Tartan Army», όπως ονομάζεται ο «στρατός» των φιλάθλων της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Σκωτίας, έχει κατακλύσει την πόλη ενόψει της κρίσιμης αναμετρησης της ομάδας τους κόντρα στη Βραζιλία για τον 3ο Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Absolute scenes at loanDepot park. Tartan Army has taken over the West Plaza pic.twitter.com/H3OxGkYZZl — Isaac Azout (@IsaacAzout) June 22, 2026



Κάθε σημείο συνάντησής του, μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο, θορυβώδες πάρτι που δοκιμάζει τις αντοχές των αμερικανικών τηλεοπτικών συνεργείων.

Συνολικά, περίπου 50.000 οπαδοί της Σκωτίας ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για την πρώτη παρουσία της χώρας τους σε Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια.

Αρχικά είχαν ως βάση τους τη Βοστώνη για τα παιχνίδια με την Αϊτή, όπου νίκησαν, και το Μαρόκο, όπου ηττήθηκαν.

Το χάος στον αέρα

Η ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου WPLG του Μαϊάμι, Κέισι Χιντζ, δέχθηκε μια άτυπη… επίθεση αγάπης από μεθυσμένους Σκωτσέζους έξω από το γήπεδο loanDepot Park των Marlins, στην περιοχή Μικρή Αβάνα.

Περίπου 25.000 Σκωτσέζοι βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα στους Marlins και τους Rangers, με τους άνδρες να φορούν κιλτ, να είναι ημίγυμνοι, να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες μπίρας και να τραγουδούν ρυθμικά: «No Scotland, no party!» (Δεν έχει Σκωτία, δεν έχει πάρτι).

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, ένας οπάδος πλησίασε τη Χιντζ και δήλωσε: «Αγαπάμε το Μαϊάμι, ελάτε στην γαμ@@ένη Σκωτία!».

Florida: Come on vacation, leave on probation. Return on violation hahahaah but anyway I’m glad to see the Scottish are enjoying the Miami World Cup vibe as much as we do!! And who knows who they will get to meet in TGK later tonight🤣 pic.twitter.com/0QX1L1mZMJ — Branch Floridian (@JackLinFLL) June 22, 2026



Η δημοσιογράφος, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της μέσα στο απόλυτο χάος.

«Πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν εισιτήρια επιστροφής για το σπίτι. Περιμένουν να δουν μέχρι πού θα φτάσει η Σκωτία στο τουρνουά», σχολίασε στο τηλεοπτικό κοινό που την παρακολουθούσε.

Μετά τη χρήση της απρεπούς φράσης on air, η Χιντζ απολογήθηκε στους τηλεθεατές: «Ζητούμε συγγνώμη, κόσμε, φυσικά για μερικούς μεθυσμένους εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι πίνουν όλη μέρα».

Αποθέωση της φιλοξενίας και απουσία επεισοδίων

Παρά την κατανάλωση αλκοόλ, οι Σκωτσέζοι ξεκαθάρισαν ότι δεν βρίσκονται στις ΗΠΑ για να προκαλέσουν προβλήματα.

Ένας από τους πιο νηφάλιους οπαδούς δήλωσε στη Χιντζ: «Ειλικρινά, είναι απολύτως απίστευτο. Ο κόσμος στην Αμερική είναι υπέροχος, τόσο φιλόξενος μαζί μας. Είναι απόλυτη χαρά να είμαστε ξανά μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιτέλους, έπειτα από 28 χρόνια».

«Καμία σύλληψη, μηδέν συλλήψεις, μόνο διασκέδαση», πρόσθεσε ένας άλλος.

Στο γήπεδο του μπέιζμπολ, οι Σκωτσέζοι διασκέδασαν με την ψυχή τους, ξεσηκώνοντας το στάδιο. Πανηγύριζαν έξαλλα ακόμη και τις πιο συνηθισμένες φάσεις, ενώ χάρισαν την κορυφαία στιγμή της βραδιάς τραγουδώντας όλοι μαζί το περίφημο «I’m Gonna Be» των The Proclaimers.