Πιερρακάκης σε Φάμελλο στη Βουλή: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και τα γκολπόστ»

«Μετακίνηση των γκολπόστ» για να χωρέσει η κριτική του, καταλόγισε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, για τα όσα ανέφερε σήμερα στην ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε πως «είμαι πολύ μπερδεμένος, υπό την έννοια ότι επειδή συχνά σας μελετώ και άκουσα τι είπατε στον ΔΣΑ σχετικά με την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εγώ και ο κ. Στουρνάρας, αυτό που λέγαμε, ήταν να δούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και να δούμε πώς θα την εντάξουμε στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις ευρύτερες αποφάσεις του δημοσίου χρέους. Παρακαλώ, λοιπόν, βγάλτε την απόφαση του Αρείου Πάγου και πείτε μου πού γράφει την λέξη αναδρομικότητα και σε ποια σημεία, αυτή την επιβάλλει στην κυβέρνηση. Γιατί και εσείς κ. Φάμελλε, στην ομιλία σας στον ΔΣΑ, την αναδρομικότητα δεν την είχατε αναφέρει. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε σε δύσκολη θέση που σήμερα έρχεται η κυβέρνηση και επιβάλει κάτι παραπάνω από την απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς πέραν της καθολικότητας κάνουμε και την αναδρομικότητα».

Ο υπουργός είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό που κάνετε σήμερα, μια και είμαστε και σε περίοδο Μουντιάλ «θα το περιγράφαμε ότι ‘εάν και είστε οφσάιντ κουνάτε και το γκολπόστ’». Σχετικά με όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνειά τους, είπε πως «στην συντριπτική τους πλειοψηφία το έκαναν με εφάπαξ καταβολή, συνεπώς δεν είχαν τόκους στην πορεία». Για τις αναφορές του κ. Φάμελλου σχετικά με όσους έχασαν την ρύθμισή τους, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως «αποκρύπτετε ότι πέραν του ότι έχουν παραχθεί τελεσίδικα δικαστικά αποτελέσματα, το 70% που έχασαν την ρύθμιση δεν είχαν πληρώσει ούτε μια δόση ή μέρος αυτής της ρύθμισης».

Ο υπουργός είπε ότι «εγώ θα περιμένω να ψηφίσετε την τροπολογία στο πνεύμα της τοποθέτησης Φάμελλου στον ΔΣΑ που μίλαγε για την καθολικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου».

Τέλος, σχετικά με τα στοιχεία που παρουσίασέ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την πραγματική σύγκλιση με την ΕΕ, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «το πραγματικό αποπληθωρισμένο κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα κατά 13% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 5,7%. Το πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αυξήθηκε περισσότερο, κατά 14,3% έναντι 6,6% στην ΕΕ. Και αν δούμε και την κατά κεφαλή κατανάλωση και το κατά κεφαλή ΑΕΠ, έχουμε σύγκλιση αυτό το διάστημα».

Χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά, αλλά «έτσι οικοδομείς, όπως το κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο, και όχι με ‘ένα νόμο και ένα άρθρο’» παρατήρησε υπαινικτικά ο υπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.