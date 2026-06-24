Φάμελλος στη Βουλή: «Η ρύθμιση που φέρατε δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες, είναι αντισυνταγματική»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απάντησε στον υπουργό Οικονομικών στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για μια «αντισυνταγματική» ρύθμιση που εξαιρεί δανειολήπτες και εξυπηρετεί funds, ενώ έθεσε ερωτήματα για την αγοραστική δύναμη και την ανάπτυξη της χώρας.

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Πολιτική

Ο Σωκράτης Φάμελλος
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απάντησε στον υπουργό Οικονομικών, τονίζοντας την «ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου» σε όλες τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.
  • Κατηγόρησε την κυβέρνηση για μια «κίντερ έκπληξη», μια «αντισυνταγματική» ρύθμιση που δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα των funds.
  • Επανέφερε ερωτήματα για την αγοραστική δύναμη των πολιτών και εκτίμησε ότι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες θα «πέσει», λόγω σοβαρών προβλημάτων σε συνταγματικό επίπεδο.

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Στον υπουργό Οικονομικών απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με νέα του παρέμβαση στη Βουλή, κατά την οποία επεσήμανε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τονίσει την «ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, από την ημέρα εφαρμογής και ψήφισης του νόμου αυτού».

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Ο Σ. Φάμελλος, κατηγόρησε τον κ. Πιερακάκη και τον πρωθυπουργό, ότι έβγαλαν χτες βράδυ (23/6/2026) «κίντερ έκπληξη», «μία ρύθμιση που δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες», την οποία χαρακτήρισε «αντισυνταγματική».

Όπως εξήγησε, «παρότι ο ‘Αρειος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και λανθασμένα», εξαιρούνται αυτοί που έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνειά τους και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση εξαιτίας των λανθασμένων πανωτοκίων, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα των funds.

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Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, τον κάλεσε και πάλι να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις: «Γιατί η χώρα μας είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη με όρους ΑΕΠ; Πού είναι η ανάπτυξη;» και το δεύτερο: «Γιατί δεν τολμάτε να βάλετε τη λέξη διυλιστήρια σε ομιλία σας».

«Αισθάνεστε επιτυχημένος ως υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, όταν είμαστε τελευταίοι στο εισόδημα των πολιτών και στην αγοραστική δύναμη και κάποιες εταιρίες αισχροκερδούν με τις δικές σας πλάτες και με επιδότηση από τα υπερπλεονάσματα, που με υπερφορολόγηση των αδύναμων κοινωνικών ομάδων μαζεύετε στα ταμεία του κράτους;», ρώτησε, επίσης, ο Σ. Φάμελλος, εκτιμώντας, τέλος, «ότι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες θα πέσει, λόγω σοβαρών προβλημάτων σε συνταγματικό επίπεδο».

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