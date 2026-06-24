Βαλένθια: Πρωταθλήτρια Ισπανίας με break στη Βαρκελώνη και πρωταγωνιστή, στο «last dance» του, τον Μοντέρο

Η Βαλένθια κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας, καθώς νίκησε την Μπαρτσελόνα με 108-84 μέσα στη Βαρκελώνη και ολοκλήρωσε με δεύτερο διαδοχικό break τη σειρά των τελικών της Liga Endesa. Η ομάδα του Μαρτίνεθ επέστρεψε στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2017, όταν είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια με MVP τον Ντούμπλιεβιτς.

Ο Μοντέρο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Βαλένθια. Ο Δομινικανός γκαρντ ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε τρία διαδοχικά τρίποντα και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 4/8 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Ο Τέιλορ πρόσθεσε 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μουρ είχε 19 πόντους.

Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ σημείωσε 23 πόντους και ο Σενγκέλια πρόσθεσε 15, όμως η ομάδα του Πασκουάλ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δύο τελευταίων αγώνων της σειράς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Πάντερ ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση και είχε 12 πόντους με 3/4 τρίποντα στα πρώτα οκτώ λεπτά. Η Βαλένθια, ωστόσο, έλεγξε τον ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 47-35.

Στην τρίτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα συνέχισε να δυσκολεύεται στην άμυνα. Ο Μοντέρο έφτασε τους 11 πόντους και διαμόρφωσε το 59-42 υπέρ της Βαλένθια στα μέσα του δεκαλέπτου. Ο Πάντερ απάντησε με τρία διαδοχικά τρίποντα και μείωσε σε 64-55, δίνοντας ξανά ελπίδες στην ομάδα του. Λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Κι σκόραρε για το 79-64 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η Βαλένθια διατήρησε τον έλεγχο και στην τέταρτη περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τη διαφορά στο 99-76 στο 37ο λεπτό και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη και τον τίτλο. Μετά το τελικό 108-84, η Βαλένθια πανηγύρισε την επιστροφή της στην κορυφή του ισπανικού μπάσκετ.

Για τον Μοντέρο, ο τελικός είχε και ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε το τελευταίο του παιχνίδι με τη Βαλένθια πριν από τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Ολυμπιακό.