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US Open: Στον 3ο γύρο ο Τσιτσιπάς έπειτα από μεγάλη μάχη με τον Χάρις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open, επικρατώντας του Λόιντ Χάρις με 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4 έπειτα από 3 ώρες και 28 λεπτά αγώνα. Με αυτή την πρόκριση, ο Έλληνας τενίστας ισοφάρισε την καλύτερη παρουσία του στη διοργάνωση και επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Τσέχος Γίρι Λεχέτσκα.

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Τσιτσιπάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον 3ο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Λόιντ Χάρις με 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4 έπειτα από 3 ώρες και 28 λεπτά αγώνα.
  • Ο Έλληνας τενίστας ανέτρεψε το προβάδισμα του Νοτιοαφρικανού, σώζοντας τέσσερα set points στο καθοριστικό τρίτο σετ και επικρατώντας στο tie break.
  • Με την πρόκριση στους «32», ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε την καλύτερη παρουσία του στη διοργάνωση. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Τσέχος Γίρι Λεχέτσκα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον 3ο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Λόιντ Χάρις με 6-7(1), 6-3, 7-6(4), 6-4 έπειτα από 3 ώρες και 28 λεπτά αγώνα.

Ο Έλληνας τενίστας, εμφανώς πιο δυνατός όσο περνούσε η αναμέτρηση, κατάφερε να ανατρέψει το προβάδισμα του Νοτιοαφρικανού και να φτάσει στη νίκη, παρά τα διαστήματα με αρκετά λάθη. Καθοριστικό ήταν το τρίτο σετ, όπου ο Τσιτσιπάς έσωσε τέσσερα set points και επικράτησε στο tie break.

Με την πρόκριση στους «32», ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε την καλύτερη παρουσία του στη διοργάνωση, έχοντας φτάσει στον 3ο γύρο και το 2020 και το 2021. Αυτή τη φορά, όμως, θέλει να κάνει το επόμενο βήμα.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Τσέχος Γίρι Λεχέτσκα, ο οποίος ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Βρετανού Τόμπι Σάμουελ με 6-4, 6-2, 6-4.

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