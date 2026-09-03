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Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε συρμός του προαστιακού με 170 επιβάτες στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

Η αμαξοστοιχία 1317, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ακινητοποιήθηκε στις 14:45 στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης. Η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία για τους 170 επιβάτες, ενώ δεν αποκλείονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις σε άλλα δρομολόγια του Προαστιακού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τεχνική βλάβη προκάλεσε την ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, στον Σταθμό Ασπροπύργου.
  • Πρόκειται για την αμαξοστοιχία 1317, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, με 170 επιβάτες. Η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία για τη μεταφορά τους.
  • Το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάσει και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού, προκαλώντας καθυστερήσεις. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τεχνική βλάβη προκάλεσε την ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, στον Σταθμό Ασπροπύργου.

Πρόκειται για την αμαξοστοιχία 1317, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς και ακινητοποιήθηκε στις 14:45, ενώ σε αυτήν επέβαιναν 170 επιβάτες.

Για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους, η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία.

Πιθανές καθυστερήσεις στον Προαστιακό

Το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάσει και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, προκαλώντας καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στην εκτέλεσή τους.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της τεχνικής βλάβης, ενώ ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

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