Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε συρμός του προαστιακού με 170 επιβάτες στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

Τεχνική βλάβη προκάλεσε την ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, στον Σταθμό Ασπροπύργου.
Πρόκειται για την αμαξοστοιχία 1317, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς και ακινητοποιήθηκε στις 14:45, ενώ σε αυτήν επέβαιναν 170 επιβάτες.
Για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους, η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία.
Πιθανές καθυστερήσεις στον Προαστιακό
Το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάσει και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, προκαλώντας καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στην εκτέλεσή τους.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της τεχνικής βλάβης, ενώ ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.