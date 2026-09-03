O Ζαν Πολ Γκοτιέ αποθεώνει τη Μύκονο: «Είναι το αγαπημένο μου νησί» λέει ο «θρύλος» της μόδας – ΒΙΝΤΕΟ

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Για ακόμη ένα καλοκαίρι, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ επέλεξε τη Μύκονο για τις διακοπές του, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση του με το νησί των ανέμων, μετρά αρκετά χρόνια.

Ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής μόδας απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

«Αγαπώ τη Μύκονο»

Μιλώντας στην κάμερα του Mykonos Live TV και στον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το νησί που, όπως αποκάλυψε, παραμένει ο αγαπημένος του ελληνικός προορισμός.

«Αγαπώ την Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και για αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτή τη φράση ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής επιβεβαίωσε ουσιαστικά έναν δεσμό που έχει χτιστεί μέσα στον χρόνο. Η Μύκονος αποτελεί για εκείνον έναν προορισμό στον οποίο επιστρέφει σταθερά, έχοντας συνδέσει το νησί με τις καλοκαιρινές του αποδράσεις.

Η αγάπη του για την ελληνική γαστρονομία

Η αδυναμία του Γκοτιέ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη Μύκονο.

Ο Γάλλος σχεδιαστής έχει εκφράσει την αγάπη του συνολικά για την Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη θέση στις προτιμήσεις του φαίνεται πως κατέχει και η ελληνική γαστρονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με το Mykonos Live TV, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην ελληνική κουζίνα, η οποία αποτελεί, όπως φαίνεται, ένα ακόμη στοιχείο της ελληνικής εμπειρίας που απολαμβάνει κατά την παραμονή του στη χώρα.

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