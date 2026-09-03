Κατερίνα Λιόλιου: Τραγούδησε τον «Λογαριασμό» υπό καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη – ΒΙΝΤΕΟ

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«Και η βρόχα έπεφτε στρέιτ θρου»… θα τραγούδαγε ο Ζαμπέτας. Η Κατερίνα Λιόλιου πάλι τραγούδησε τον «Λογαριασμό» υπό καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη σε μια συναυλία που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης.

Χιλιάδες θεατές να έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς για να απολαύσουν ζωντανά τις μεγάλες επιτυχίες της. Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 και αποτελούσε έναν ακόμη σταθμό της καλοκαιρινής περιοδείας της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Από τα πρώτα λεπτά η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή, με το κοινό να τραγουδά μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου και να την αποθεώνει. Η βραδιά, ωστόσο, εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι είχαν υπολογίσει καλλιτέχνης, διοργάνωση και θεατές.

Όταν «άνοιξαν οι ουρανοί»

Λίγο μετά τις 22:00, η ξαφνική επιδείνωση του καιρού έφερε καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη.

Παρά την ένταση της βροχής, η τραγουδίστρια δεν αποχώρησε αμέσως. Αντίθετα, παρέμεινε στη σκηνή και συνέχισε να τραγουδά, ενώ ένα μεγάλο μέρος του κοινού παρέμεινε στις θέσεις του και συμμετείχε στη συναυλία παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Το σκηνικό γρήγορα μετατράπηκε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς: χιλιάδες άνθρωποι βρεγμένοι, αλλά αποφασισμένοι να συνεχίσουν να τραγουδούν μαζί με την αγαπημένη τους ερμηνεύτρια.

Η απόφαση για διακοπή

Η έντονη βροχόπτωση, όμως, δεν άφηνε πολλά περιθώρια.

Η διοργάνωση αποφάσισε τελικά να διακόψει τη συναυλία για λόγους ασφαλείας, καθώς οι καιρικές συνθήκες είχαν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες. Παράλληλα, η βροχή προκάλεσε προβλήματα και στον ήχο, με αποτέλεσμα το live να ολοκληρωθεί πρόωρα.

Η απόφαση αυτή, παρά την απογοήτευση για το πρόωρο τέλος, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν οι θεατές, οι μουσικοί, οι τεχνικοί και όλοι οι συντελεστές της παραγωγής.

Η συναυλία, πάντως, δεν τελείωσε ακριβώς τη στιγμή που σταμάτησε ο ήχος.

Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε χωρίς μικρόφωνο

Η Κατερίνα Λιόλιου θέλησε να μείνει κοντά στο κοινό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αφού η διοργάνωση ανακοίνωσε τη διακοπή, η τραγουδίστρια συνέχισε αυθόρμητα να τραγουδά χωρίς μουσική συνοδεία, με το κοινό να ακολουθεί τη φωνή της.

Μάλιστα, από τις πιο έντονες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν τραγούδησε a cappella τον «Λογαριασμό», μέσα στη βροχή, ενώ οι θεατές τραγουδούσαν μαζί της.

Σε άλλο σημείο, λίγο πριν αποχωρήσει, η Λιόλιου τραγούδησε μαζί με το κοινό και τη μεγάλη της επιτυχία «Νοικιάστηκε», σε μια αυθόρμητη στιγμή που έδωσε διαφορετικό τέλος στη συναυλία. Ήταν ένας επίλογος που δεν είχε προγραμματιστεί, αλλά τελικά έγινε το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της βραδιάς.