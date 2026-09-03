Επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς στο Μόναχο: Στο στόχαστρο εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού – Δύο συλλήψεις

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Ένας φερόμενος εμπρησμός που στόχευε τον γερμανικό αμυντικό κολοσσό Rohde & Schwarz στο Μόναχο έχει θέσει σε συναγερμό τις γερμανικές αρχές, με την Κρατική Εγκληματολογική Υπηρεσία της Βαυαρίας να ερευνά το περιστατικό, την ώρα που εξετάζεται η πιθανή διασύνδεσή του με πρόσφατα χτυπήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Το χρονικό της επίθεσης στο Μόναχο

Γύρω στα μεσάνυχτα, ένας μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία αναφέροντας ότι εκτοξεύθηκαν αρκετοί εμπρηστικοί μηχανισμοί από ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Mπεργκ αμ Λάιμ του Μονάχου.

Σύμφωνα με την Bild, δύο από τους τρεις μηχανισμούς εξερράγησαν κοντά σε κοντέινερ εργοταξίου μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της Rohde & Schwarz, με το προσωπικό ασφαλείας να καταφέρνει να σβήσει τη φωτιά.

Στο σημείο της επίθεσης, οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης προέβησαν σε μια ακόμη επικίνδυνη ανακάλυψη: ένας τρίτος εμπρηστικός μηχανισμός δεν είχε αναφλεγεί.

Ειδικές μονάδες της Κρατικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Βαυαρίας τον εξουδετέρωσαν, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.

Η εταιρεία με έδρα το Μόναχο αναπτύσσει και παράγει, μεταξύ άλλων, ασφαλή συστήματα ασυρμάτου και επικοινωνιών για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Συλλήψεις

Αμέσως μετά την επίθεση, η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό. Όπως μετέδωσε το Bayerischer Rundfunk, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τελικά δύο υποπτους -μία 28χρονη γυναίκα και έναν 38χρονο άνδρα, αμφότεροι Βούλγαροι υπήκοοι- σε κοντινό πρατήριο καυσίμων, στην οδό Ίνσμπρουκερ Ρινγκ.

Molotov cocktails were thrown from a car at a construction site in front of German defense company Rohde & Schwarz headquarters in Munich overnight. Two Bulgarian nationals detained at a nearby gas station. pic.twitter.com/KwPXFXcG6T — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026



Το αν και πώς οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με την επίθεση παραμένει υπό έρευνα, ενώ το κίνητρο και το υπόβαθρο της ενέργειας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η εκπρόσωπος της εταιρείας, Μπιάνκα Στουπ, δήλωσε στην Bild: «Χθες το βράδυ σημειώθηκε επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής πλησίον των εγκαταστάσεών μας στο Μόναχο. Οι ίδιες οι εγκαταστάσεις μας δεν έχουν επηρεαστεί. Παρακαλώ κατανοήστε ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Πιθανή σύνδεση με επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο

Ο εμπρησμός στο Μόναχο σημειώθηκε έπειτα από δύο σοβαρά περιστατικά σε κομβικά σημεία του ηλεκτρικού δικτύου της Γερμανίας. Το αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των συμβάντων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Στο Βρανδεμβούργο, περισσότερες από 20 αυτοσχέδιες ρουκέτες είχαν προετοιμαστεί για επίθεση σε υποσταθμό στο Τούρνοβ-Πράιλακ. Ο κοντινός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη Jänschwalde αναγκάστηκε να θέσει εκτός λειτουργίας μία μονάδα για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, μεταξύ άλλων, με την υποψία της τρομοκρατίας, ενώ οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

Παράλληλα, μια άλλη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα σε υποσταθμό κοντά στο Μπέργκχαϊμ, πλησίον της Κολωνίας, όταν κάτοικοι είδαν λάμψεις και άκουσαν εκρήξεις.

Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο επίσης για επίθεση, καθώς η αστυνομία εντόπισε μηχανισμούς πυροδότησης σε άμεση απόσταση.