Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρή 55χρονη έπειτα από ανατροπή τρακτέρ στο Κληματάκι

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Τραγωδία στο Κληματάκι Γρεβενών, καθώς μία 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από ανατροπή τρακτέρ που οδηγούσε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη 55χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.