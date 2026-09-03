Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρή 55χρονη έπειτα από ανατροπή τρακτέρ στο Κληματάκι

Μία 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν ανετράπη το τρακτέρ που οδηγούσε. Η Πυροσβεστική την απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η Τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στο Κληματάκι Γρεβενών, καθώς μία 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από ανατροπή τρακτέρ που οδηγούσε.
  • Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού.
  • Δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλωβίωσαν τη 55χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στο Κληματάκι Γρεβενών, καθώς μία 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από ανατροπή τρακτέρ που οδηγούσε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη 55χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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