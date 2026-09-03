Έντονη χαλαζόπτωση στο Αγρίνιο – Ποτάμια οι δρόμοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή καταιγίδα και έντονη χαλαζόπτωση πλήττουν αυτήν την ώρα την πόλη του Αγρινίου, προκαλώντας πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα και συσσώρευση χαλαζιού στους δρόμους.

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Αγρίνιο, Χαλαζόπτωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση πλήττουν αυτήν την ώρα την πόλη του Αγρινίου.
  • Μέσα σε λίγα λεπτά, το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ η συσσώρευση του νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα.
  • Από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου να δέχεται κλήσεις για απομακρύνσεις εμποδίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση πλήττουν αυτήν την ώρα την πόλη του Αγρινίου.

Το έντονο μπουρίνι, που συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους, μετατράπηκε γρήγορα σε κατακλυσμιαία βροχή και δυνατή χαλαζόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ σε άλλες γειτονιές η συσσώρευση του νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου να δέχεται κλήσεις για κοπές και απομακρύνσεις εμποδίων από το οδόστρωμα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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