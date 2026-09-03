Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή λίστα για το Conference League – Εκτός Τσάβες και Τσιριβέγια

Τέσσερις αλλαγές έκανε ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή λίστα του ενόψει της League Phase του Conference League. Οι Ουναΐ, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάνγκουα συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Γιάκομπ Νίστρουπ, ενώ εκτός βρίσκονται οι Τσάβες, Τσιριβέγια και οι αποχωρήσαντες Τουμπά και Τσέριν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στη League Phase του Conference League με τέσσερις αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα.
  • Εκτός λίστας έμειναν οι Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια, καθώς και οι Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν που αποχώρησαν από την ομάδα.
  • Τις τέσσερις κενές θέσεις κάλυψαν οι Αζεντίν Ουναΐ, Ιμράν Λούζα, Βίκτορ Κρίστιανσεν και Κινγκς Κάνγκουα, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Νίστρουπ.

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Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τη λίστα που είχε δηλώσει για τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε στα πλέι οφ θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League.

Ο προπονητής των «πράσινων», Γιάκομπ Νίστρουπ, άφησε εκτός τους Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ από τη νέα λίστα απουσιάζουν επίσης οι Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν, οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα.

Τις τέσσερις θέσεις κάλυψαν οι Αζεντίν Ουναΐ, Ιμράν Λούζα, Βίκτορ Κρίστιανσεν και Κινγκς Κάνγκουα, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Νίστρουπ για τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στη League Phase.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

  • Τερματοφύλακες: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας.
  • Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας.
  • Μέσοι: Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος.
  • Επιθετικοί: Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς, Τετέι, Ράστοντερ, Νεμπής.
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