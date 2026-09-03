Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή λίστα για το Conference League – Εκτός Τσάβες και Τσιριβέγια

Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τη λίστα που είχε δηλώσει για τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε στα πλέι οφ θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League.

Ο προπονητής των «πράσινων», Γιάκομπ Νίστρουπ, άφησε εκτός τους Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ από τη νέα λίστα απουσιάζουν επίσης οι Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν, οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα.

Τις τέσσερις θέσεις κάλυψαν οι Αζεντίν Ουναΐ, Ιμράν Λούζα, Βίκτορ Κρίστιανσεν και Κινγκς Κάνγκουα, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Νίστρουπ για τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στη League Phase.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού